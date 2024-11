Jaf în 3 minute. Momentul în care un magazin de lux din centrul Parisului este jefuit. Hoții au reușit să scape

Luni, 11 noimebrie, în jurul orei 4:30 a.m., mai multe persoane au folosit un vehicul pentru a sparge vitrina magazinului de lux și au furat diverse articole. Potrivit BFMTV, magazinul în cauză este al brandului Louis Vuitton, situat pe Bulevardul Saint-Germain.

3 minute. Atâta a durat jefuirea magazinului de lux Louis Vuitton de la Paris. Întreaga acţiune a fost surprinsă de doi martori care au filmat şi au sunat la poliţie.

BREAKING:



The Middle Eastern and North African gangs behind the Amsterdam Pogrom are out on streets rioting again tonight.



They are blocking streets in Amsterdam, smashing windows, setting trams on fire and shouting:



“Kankerjoden” (Cancer Jews) pic.twitter.com/0uCwus8eKc