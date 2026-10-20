Marea Britanie trimite avioane de luptă pentru a apăra Arabia Saudită de atacurile houthi

1 minut de citit Publicat la 19:16 20 Oct 2026 Modificat la 19:16 20 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Marea Britanie va trimite avioane de luptă pentru a apăra Arabia Saudită de atacurile rebelilor houthi, intensificându-și sprijinul pentru aliatul său după ce regatul a fost ținta unor lovituri repetate ale grupării militante în ultimele săptămâni, scrie Financial Times.

Avioane de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale (RAF) vor fi trimise pentru a apăra orașele și infrastructura critică a Arabiei Saudite de atacurile cu rachete și drone lansate de gruparea din Yemen, a anunțat marți Ministerul britanic al Apărării.

Londra va trimite, de asemenea, un avion de transport Atlas A400M, care va ajuta la deplasarea echipamentelor grele pe teritoriul țării, precum și consilieri militari britanici care să-i sprijine pe ofițerii de stat major saudiți.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că atacurile „asupra aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut abominabile”.

„Atacarea aeroportului din Riad, în special, arată cât de departe sunt dispuși să meargă houthii pentru a escalada situația din regiune”, a adăugat el.

Streeting a explicat că intensificarea campaniei houthi împotriva regatului a determinat Marea Britanie să aprobe sprijin suplimentar. Ministerul britanic al Apărării a subliniat că avioanele de luptă britanice vor avea un rol strict defensiv și „nu vor efectua lovituri ofensive împotriva houthiților”.

Extinderea implicării britanice în conflict, relatată pentru prima dată marți de Bloomberg, vine în continuarea deciziei luate luna trecută de premierul britanic Andy Burnham de a trimite în Arabia Saudită un avion de realimentare în zbor RAF Voyager.

Burnham a legat aprobarea cererii Riadului de sprijin militar britanic de eforturile guvernului de a ține sub control „costul vieții” în țară și de a asigura continuitatea livrărilor de petrol.

Premierul a încercat însă să minimalizeze durata misiunii avionului Voyager, care asigură realimentarea în zbor pentru operațiunile defensive, transmițând că aceasta va fi limitată în timp, probabil la câteva săptămâni.

Marea Britanie trimisese deja echipamente de apărare aeriană și consilieri militari pentru a ajuta regatul să se apere de atacurile cu rachete și drone.

Luni, Arabia Saudită a fost nevoită să amâne conferința de investiții „Davos în deșert”, evenimentul său emblematic de la Riad, care ar fi trebuit să înceapă săptămâna viitoare, după atacurile houthi asupra aeroporturilor din țară.

Marți, coaliția condusă de Arabia Saudită a interceptat o rachetă balistică lansată de houthi spre Riad, a anunțat purtătorul de cuvânt militar, generalul-maior Turki al-Maliki.