Migranții au ocupat patru din cinci noi locuri de muncă din Marea Britanie, în timp ce cheltuielile pentru șomaj au explodat

Numărul locurilor de muncă înregistrate prin sistemul fiscal PAYE a crescut cu aproximativ 3,7 milioane din 2014 până la sfârșitul anului trecut. FOTO: Profimedia Images

Patru din cinci noi locuri de muncă create în Marea Britanie din 2014 până la sfârșitul anului trecut au fost ocupate de migranți, în timp ce numărul locurilor de muncă ocupate de cetățeni britanici a crescut cu doar 734.000, potrivit unei analize a Centrului pentru Justiție Socială (CSJ). În aceeași perioadă, numărul persoanelor care primeau ajutoare sociale pentru șomaj a crescut cu 2,3 milioane, iar cheltuielile anuale cu prestațiile sociale pentru persoanele de vârstă activă au urcat cu 50 de miliarde de lire sterline în termeni reali față de 2019-2020, potrivit The Telegraph.

Numărul locurilor de muncă înregistrate prin sistemul fiscal PAYE a crescut cu aproximativ 3,7 milioane din 2014 până la sfârșitul anului trecut. Dintre acestea, 734.000 de noi locuri de muncă au fost ocupate de cetățeni britanici, 408.000 de cetățeni ai Uniunii Europene și aproximativ 2,5 milioane de cetățeni din afara UE.

Cea mai mare parte a creșterii s-a înregistrat după 2020, anul în care a început valul de imigrație supranumit „Boriswave”, în timpul căruia aproape patru milioane de migranți au primit vize pentru a lucra sau a studia în Marea Britanie. Potrivit analizei CSJ, numărul locurilor de muncă salariale ocupate de cetățeni din afara UE a crescut cu 2,1 milioane.

Cercetarea a arătat, de asemenea, că numărul persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale pentru cei care nu lucrează, majoritatea cetățeni britanici, a crescut cu 2,3 milioane în aceeași perioadă. Cheltuielile anuale cu prestațiile sociale destinate persoanelor de vârstă activă au crescut cu 50 de miliarde de lire sterline în termeni reali față de 2019-2020.

Fondatorul CSJ, Sir Iain Duncan Smith, a declarat: „Raportul arată că această criză depășește sfera sistemului de ajutoare sociale. Adevărul este că guvernele succesive au folosit, timp de decenii, sistemul de protecție socială pentru a compensa eșecul economic în anumite părți ale țării, în loc să creeze condițiile necesare prosperității.

„Pentru a agrava situația, miniștrii au apelat în repetate rânduri la soluția facilă a imigrației, în loc să le ofere condiții mai bune comunităților rămase în urmă. Reforma sistemului de protecție socială, imigrația și dezvoltarea regională trebuie tratate acum ca părți ale aceleiași provocări.”

Creșterea rapidă a costurilor sistemului de protecție socială

Concluziile vin după o investigație de un an realizată de CSJ privind creșterea rapidă a costurilor sistemului de protecție socială.

Raportul avertizează că guvernele succesive s-au bazat pe imigrația persoanelor cu calificări reduse pentru a ocupa locurile de muncă, în timp ce milioane de britanici au fost „abandonați” de sistemul de protecție socială. Potrivit documentului, Marea Britanie a acceptat intrări fără precedent de lucrători străini, în timp ce contribuabilii au suportat costurile tot mai mari ale șomajului.

Această schimbare s-a accelerat după pandemia de coronavirus, despre care CSJ susține că a distorsionat piața muncii. Din ianuarie 2020 până în decembrie 2025, numărul locurilor de muncă salariale ocupate de britanici a scăzut în nouă dintre cele 12 națiuni și regiuni ale Regatului Unit, în timp ce numărul celor ocupate de cetățeni din afara UE a crescut în toate.

Scoția a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de locuri de muncă salariale ocupate de britanici, cu 53.000. Scăderi s-au înregistrat și în West Midlands, cu 32.000, în sud-estul Angliei, cu 31.700, în estul Angliei, cu 29.400, și la Londra, cu 26.500.

În aceeași perioadă, numărul locurilor de muncă salariale ocupate de cetățeni din afara UE a crescut cu 465.200 la Londra, cu 284.500 în sud-estul Angliei, cu 223.900 în nord-vestul Angliei și cu 220.300 în West Midlands.

Patru sectoare au reprezentat două treimi din creștere

Creșterea înregistrată după 2020 s-a concentrat în sectoare precum îngrijirea socială, industria ospitalității și comerțul cu amănuntul, care au oferit în mod tradițional oportunități de angajare persoanelor aflate în afara pieței muncii.

Sănătatea și asistența socială au reprezentat 29% din creșterea numărului cetățenilor din afara UE înregistrați în sistemul de salarizare, urmate de serviciile administrative și de suport, cu 16%, serviciile de cazare și alimentație publică, cu 12%, și comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 10%.

Împreună, aceste patru sectoare au reprezentat aproximativ două treimi din creștere.

Investigația a mai constatat că modul în care imigrația a fost tratată în prognozele economice oficiale a încurajat guvernele să acorde prioritate creșterii dimensiunii economiei în detrimentul îmbunătățirii nivelului de trai.

Prognozele fiscale pe baza cărora sunt luate deciziile guvernamentale se concentrează asupra următorilor cinci ani. Potrivit raportului, acest lucru a făcut ca ele să surprindă creșterea imediată a numărului de angajați și a încasărilor fiscale rezultată din politicile care favorizează niveluri mai ridicate ale imigrației, trecând însă cu vederea costurile pe termen lung, apărute pe măsură ce migranții au devenit eligibili pentru ajutoare sociale și au înaintat în vârstă.

Imigrația îi costă pe lucrătorii britanici din afara Londrei 1.000 de lire sterline pe an

Raportul susține că această situație a creat o tendință de favorizare a politicilor care îi ajută pe miniștrii de finanțe să își mărească marja de manevră fiscală prin așa-numita „relaxare cantitativă umană” („human quantitative easing”), chiar și atunci când acestea aduc îmbunătățiri mici sau inexistente ale PIB-ului pe cap de locuitor și generează adesea costuri fiscale mai mari după încheierea perioadei acoperite de prognoze.

Politicile guvernului de la Londra

Raportul concluzionează că miniștrii au acordat în repetate rânduri prioritate importului de forță de muncă în detrimentul îmbunătățirii competențelor, sănătății și perspectivelor de angajare ale persoanelor care locuiesc deja în Marea Britanie.

Aproximativ 6,7 milioane de persoane din Anglia, Țara Galilor și Scoția primesc în prezent cel puțin un tip de ajutor social destinat celor care nu lucrează, echivalentul a aproximativ unu din șase adulți de vârstă activă.

Din 2019, numărul beneficiarilor de ajutoare sociale de vârstă activă care nu au obligația de a căuta un loc de muncă sau de a se pregăti pentru angajare a crescut cu aproape 1,7 milioane.

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt al partidului Reform pentru finanțe, a declarat: „Acest raport ilustrează cât de dăunătoare a fost imigrația în masă pentru piața muncii. Reform va anula taxa pe locurile de muncă ale lucrătorilor britanici introdusă de Rachel Reeves, finanțând măsura printr-o taxă aplicată forței de muncă migrante, pentru a-i pune din nou pe primul loc pe lucrătorii britanici.”

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Marea majoritate a forței de muncă din această țară este formată din cetățeni britanici, iar noi am introdus o serie de modificări, inclusiv un nou sistem de imigrație bazat pe competențe, pentru a-i pune pe primul loc pe lucrătorii britanici și pentru a primi specialiștii cu înaltă calificare de care economia noastră are nevoie.

„De asemenea, reformăm sistemul de protecție socială prin crearea a aproape un milion de oportunități de muncă pentru tineri, prin programul nostru Youth Guarantee, și investim 3,5 miliarde de lire sterline pentru a-i ajuta pe persoanele cu dizabilități și pe cei cu afecțiuni de lungă durată să se apropie de piața muncii.”