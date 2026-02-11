Nouă morți și 25 de răniți într-un atac armat la o școală și o casă din Canada

Nouă morți și 25 de răniți într-un atac armat într-o școală și o casă din Canada. FOTO: X

Nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune din vestul Canadei, dintre care şapte împuşcate mortal într-un liceu şi alte două găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere, a informat poliţia. Tragedia de la Tumbler Ridge este al doilea cel mai sângeros atac asupra unei școli din istoria Canadei, scrie BBC.

"O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită moartă", aparent din cauza unei răni autoprovocate, a adăugat poliţia.

Incidentul a avut loc la Tumbler Ridge, un oraş cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică.



❗️⚠️?? - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — ??The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Douăzeci şi cinci de persoane au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol, a mai anunţat poliţia într-un comunicat, scrie Agerpres.



Poliţia "a anulat alerta de urgenţă la Tumbler Ridge. Nu consideră că există suspecţi în libertate sau vreo ameninţare la adresa publicului", a declarat pe X ministrul siguranţei publice al provinciei. Potrivit primelor declaraţii ale poliţiei, prima alertă primită la începutul după-amiezii se referea la un atacator activ la liceul din Tumbler Ridge.



La sosire, forţele de ordine au descoperit, la un control amănunţit al şcolii, şase persoane care fuseseră împuşcate, pe lângă suspect. A şaptea persoană împuşcată la şcoală a murit în timp ce era transportată la spital.



Ulterior, poliţia "a identificat a doua locaţie suspectă legată de incident, unde alte două victime au fost găsite moarte într-o reşedinţă", potrivit unui comunicat.



"Aceasta a fost o situaţie dinamică şi în continuă evoluţie, iar cooperarea rapidă a şcolii, echipelor de intervenţie şi a locuitorilor a jucat un rol crucial în intervenţia noastră", a declarat Ken Floyd, un responsabil al poliţiei.



El a refuzat să ofere detalii despre atacator.



"Aceasta a fost o zi incredibil de dificilă şi epuizantă emoţional pentru comunitatea noastră", a adăugat el.



Tumbler Ridge este situat la peste 1.000 de kilometri nord-est de Vancouver, cel mai mare oraş din Columbia Britanică.

Premierul Mark Carney și-a anulat călătoria planificată în Germania, la Conferința de Securitate de la München, în urma atacului armat, a anunțat Reuters.

Tragedia de la Tumbler Ridge este al doilea cel mai sângeros atac asupra unei școli din istoria Canadei. Cel mai grav atac a avut loc la L'École Polytechnique din Montreal în 1989, când 14 persoane au fost ucise.

Canada are legi mai stricte privind armele de foc decât SUA, ceea ce face ca atacurile în masă de acest gen să fie mult mai puțin probabile acolo.