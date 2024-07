Pană generalizată de curent în țările baltice. Sute de mii de oameni au rămas în întuneric, după o furtună apocaliptică

O furtună extrem de puternică însoțită de cantități masive de precipitații a lăsat, luni, sute de mii de oameni din Lituania şi Letonia fără curent electric, transmite Agerpres, care citează agenția DPA.

Aproximativ 165.000 de gospodării din Lituania au rămas fără electricitate sau au suferit întreruperi frecvente, conform furnizorului energetic ESO.

Întreaga țară a fost afectată, însă regiunea capitalei Vilnius a avut cel mai mult de suferit, conform agenției de presă Baltic News Service.

În localitatea Grigiskes, situată în apropiere de Vilnius, o persoană a fost ucisă de un copac prăbușit.

The storm led to devastating consequences in the former Soviet Republics of Latvia and Lithuania.



Social media users are sharing footage: flooded streets and houses, blocked roads, crushed cars and even a yacht abandoned near Klaipeda. pic.twitter.com/KFmMDYxqd8