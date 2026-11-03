Politico: De ce Europa nu ar trebui să se bucure dacă democrații câștigă alegerile din SUA

4 minute de citit Publicat la 08:58 03 Noi 2026 Modificat la 08:58 03 Noi 2026

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți situația. Foto: Getty Images

Dacă democrații se descurcă așa cum prezic sondajele la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA și vor prelua Congresul, este puțin probabil să ofere Europei o ușurare imediată. Constrâns pe plan intern, Trump ar fi în continuare liber să se concentreze pe politica externă și comerț, unde puterea executivă americană se confruntă cu relativ puține verificări din partea Congresului, crescând riscul unor noi dispute și al unor cerințe mai dure la adresa Europei, scrie Politico.

„Ar fi o greșeală din partea europenilor să presupună că vor exista relații transatlantice mai calde. Presupunerea mea este că se va întâmpla exact opusul”, a spus Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat german și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München.

Un sondaj recent la nivelul UE a constatat că 58% dintre respondenți susțin democrații, comparativ cu doar 18% pentru republicanii lui Donald Trump.

„Însă, deși sondajele de opinie sugerează că dorința criticilor europeni ai președintelui SUA se va îndeplini, ar fi bine să evite orice formă de triumfalism sau de laudă. Vor fi voci aici, în Europa, unele dintre ele importante, care vor dori să sărbătorească și să felicite democrații, dar cred că asta ar fi dăunător. I-aș sfătui pe prietenii mei europeni să dea dovadă de reținere și să evite să ofere Casa Albă vreun pretext să fie supărată pe Europa, adică mai mult decât este deja”, a avertizat Ischinger.

Alții sunt sceptici că reticența va face vreo diferență. Printre aceștia se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi șefi de politică externă ai UE.

„Ca să fiu sinceră, nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a ataca Europa. Și va fi greu să nu sărbătorești dacă îți pasă de democrație, având în vedere legăturile dintre mișcarea MAGA a lui Trump și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa”, a spus Tocci.

Un regres pentru Trump ar putea ridica moralul liberalilor și centriștilor europeni, care au profitat de eșecurile electorale ale lui Viktor Orbán din Ungaria și Aleksandar Vučić din Serbia ca dovadă că populismul a atins un vârf, sau cel puțin a stagnat.

Această concluzie ar putea fi, însă, prematură. Puterea în sondaje a francezei Marine Le Pen și recentele câștiguri ale partidului german AfD sugerează că politica populistă rămâne puternică.

„Totuși, un eșec al MAGA le-ar da liberalilor și centriștilor un impuls moral”, a spus Tocci.

Dar ar fi o victorie democrată benefică pentru UE pe termen scurt? „Nu prea mult”, a spus Ischinger.

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți situația.

„Dacă Donald Trump se trezește prins în capcana anchetelor Congresului, a procedurilor de impeachment și este constrâns pe plan intern de un Congres ostil, este inevitabil să se îndrepte către punctul slab al Congresului în ceea ce privește politicile externe și comerciale. Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă asprime și chiar mai multe cerințe din partea lui Trump față de Europa”, a subliniat el.

Kurt Volker, care a fost ultimul ambasador american la NATO în timpul mandatului lui George W. Bush, este de aceeași părere.

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump. Congresul va investiga totul. Îi vor investiga pe Trump, familia sa, afacerile familiei Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, Elon Musk, Pete Hegseth și Kash Patel de la FBI. Trump va lupta împotriva acestui lucru până la capăt și va fi un circ mare.

Bine, democrații vor susține mult mai mult Ucraina și NATO, dar nu-i pot da ordine lui Trump să facă anumite lucruri. Pot aproba fonduri, dar Trump pur și simplu se poate întoarce și spune: «Ei bine, nu trebuie să-i cheltuiesc»”, a avertizat el.

Volker prezice că Trump va intensifica utilizarea „rezilierii din buzunar”, o teorie juridică contestată pentru recuperarea fondurilor alocate de Congres.

„Acesta a fost modelul în atât de multe privințe, în special în ceea ce privește tarifele vamale. Însă, în multe privințe, ar prefera să tragă de timp și să se lupte în instanță”, a spus Volker.

Fostul ambasador a declarat că nu este sigur ce direcție va urma Trump în ceea ce privește Iranul, relansarea operațiunilor militare sau lăsarea crizei în seama Europei și Asiei. În ceea ce privește NATO și reducerea desfășurărilor americane în Europa, Volker suspectează că Trump va fi precaut de teama unor reacții negative interne.

„Pe de altă parte, Trump este extraordinar de greu de prezis”, a declarat Bronwen Maddox, directoarea și CEO-ul think tank-ului britanic Chatham House.

„Poate că se va retrage după câteva critici inițiale la adresa rezultatului alegerilor și se va concentra pe monumentele pe care le-a planificat, inclusiv sala de bal a Casei Albe”, a spus ea.

Maddox nu vede niciun motiv de sărbătoare, indiferent de rezultatul alegerilor sau de reacția lui Trump. Liderii europeni ar trebui, în schimb, să reflecteze asupra cât de mult s-au schimbat SUA.

„Alegătorii americani l-au ales pe Trump de două ori și, chiar dacă acum se întorc împotriva lui, acele alegeri arată că acum se concentrează asupra chestiunilor interne”, a spus ea.

Maddox subliniază că europenii „au înțeles cu greu importanța MAGA și cât timp ar putea dăinui mișcarea”.

„Nu cred că America se mai vede pe sine în Europa așa cum o făcea înainte. Pentru mine, acest mesaj este clar de ceva vreme”, a spus ea.