Război în Ucraina | Noapte de foc peste Kiev. Atac iminent al Odesei | Antena 3 transmite LIVE 24 din 24

Cele mai importante evenimente înregistrate în ultimele 24 de ore:

Update 16 martie 2022, ora 00.29. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi anunţă că 3 milioane de oameni au părăsit Ucraina de la începutul războiului şi până acum.

Potrivit Poliţiei Române de Frontieră, de la declanşarea acestei crize, până la data de 14.03.2022, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 425.786 de cetăţeni ucraineni.

❗️The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees reports that 3 million people have left #Ukraine.