Volodimir Zelenski, prima reacţie după ce Curtea Internaţională de Justiţie a dispus ca Rusia să-şi înceteze acţiunile militare în Ucraina

"Ucraina a obţinut o victorie completă în acest caz împotriva Rusiei la Curtea Internaţională de Justiţie. CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei", scrie el.

"Ordonanţa este constrângătoare în virtutea dreptului internţaional", a mai scris Zelenski.

Potrivit preşedintelui ucrainean, "ignoarea ordonanţei va izola Rusia şi mai mult".

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further