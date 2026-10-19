Statele Unite ale Americii emit o rară alertă de securitate pentru cetățenii săi din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 16:55 19 Oct 2026 Modificat la 16:55 19 Oct 2026

Aeroportul din Dubai. sursa foto: Getty

Washingtonul a luat măsura rară de a emite o alertă roșie pentru cetățenii americani aflați în 12 țări din Orientul Mijlociu, invocând riscul unor posibile atacuri împotriva intereselor americane, scrie Euronews.

Ambasadele SUA din întregul Orient Mijlociu au transmis luni alerte de securitate identice, prin care le cer cetățenilor americani din Israel, Arabia Saudită, Irak, Liban, Iordania, Qatar, Bahrain, Kuweit, Oman, Emiratele Arabe Unite, Yemen și Iran să manifeste o vigilență sporită.

Alertele îi avertizează pe toți cetățenii americani că pot apărea anulări de zboruri, închideri ale spațiului aerian și perturbări ale călătoriilor, din cauza riscului de escaladare militară legat de rebelii houthi din Yemen și de Iran.

Avertismentul, valabil pentru cele 12 țări, precizează că „ostilitățile au potențialul de a escalada rapid dincolo de zona imediată” și le recomandă cetățenilor să „își facă din timp planuri pentru situații neprevăzute”.

„Iranul și grupările care susțin Iranul ar putea viza alte interese ale SUA din străinătate sau locuri asociate cu Statele Unite și cu americanii din întreaga lume, inclusiv companii americane și alte instituții”, se arată în alertă.

În Arabia Saudită, ambasada a avertizat asupra unui „mediu de securitate complex”, în condițiile în care „rebelii houthi susținuți de Iran s-au angajat în ostilități împotriva Arabiei Saudite, inclusiv atacuri asupra aeroporturilor civile și a altor infrastructuri critice, soldate cu victime civile și cu perturbări grave ale călătoriilor”.

Alerta mai precizează că „Iranul și grupările care susțin Iranul ar putea viza alte interese ale SUA din străinătate sau locuri asociate cu Statele Unite și cu americanii din întreaga lume, inclusiv companii americane și alte instituții”.

În Qatar, ambasada americană le-a cerut duminică cetățenilor săi să urmărească alertele oficiale și presa locală, să evite manifestațiile și aglomerările și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Qatar Airways a anunțat, luni, că își suspendă zborurile spre și dinspre Riad și Dammam, în Arabia Saudită, până pe 24 octombrie, și că reduce numărul curselor spre Jeddah de la șapte la patru pe zi.