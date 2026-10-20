SUA blochează accesul Ucrainei la interceptoare Patriot, după deteriorarea relației dintre Trump și Zelenski

Sistem antirachetă Patriot. Foto: Getty Images

Administrația Trump nu a aprobat transferul către Ucraina al unor rachete interceptoare necesare pentru protejarea țării împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone, au declarat, luni, mai mulți oficiali, relatează Washington Post. Întârzierea are loc într-un moment în care Donald Trump s-a apropiat de Rusia și a criticat dur Ucraina în ultimele săptămâni.

Cel puțin o parte dintre rachetele interceptoare Patriot ar urma să fie transferate de țări care au relații prietenoase cu Ucraina, dar care au nevoie de aprobarea secretarului american al apărării, Pete Hegseth, pentru a le putea preda Ucrainei, potrivit unui oficial american și altor trei surse anonime familiarizate cu situația.

Statele Unite își păstrează dreptul de a autoriza asemenea transferuri deoarece armamentul este fabricat în SUA și exportat în baza unor acorduri care prevăd că revânzarea sau transferul către alte țări necesită aprobarea guvernului american. Săptămâna trecută, un oficial ucrainean a declarat pentru The Washington Post că Ucraina mai are în stoc „doar câteva” rachete interceptoare.

Oficialii au precizat că Hegseth nu a respins oficial transferurile, dar nici nu a finalizat procedurile necesare pentru aprobarea lor. Potrivit acestora, secretarul apărării a continuat să autorizeze anumite forme de asistență americană pentru Ucraina.

Deteriorarea relației Trump-Zelenski

Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Volodimir Zelenski în ultimele zile, într-o perioadă de tensionare accelerată a relației dintre cei doi lideri, care amintește de unul dintre cele mai tensionate momente de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când acesta l-a dat afară pe liderul ucrainean de la Casa Albă. Relațiile se îmbunătățiseră între timp și erau încă bune luna trecută, când cei doi s-au întâlnit la New York.

Însă, Trump pare să îl considere tot mai mult pe Zelenski responsabil pentru dificultățile sale legate de prețurile ridicate la energie și pentru deteriorarea perspectivelor politice înaintea alegerilor intermediare. Ucraina atacă de luni întregi rafinăriile de petrol din Rusia, aceasta fiind una dintre principalele sale strategii de exercitare a presiunilor asupra Kremlinului.

Acum, Trump și Zelenski se confruntă public, în timp ce administrația americană a luat măsuri pentru a restricționa asistența acordată Ucrainei. Oficialii ucraineni susțin că aceste decizii costă vieți omenești, deoarece îngreunează apărarea împotriva atacurilor.

„Din nou, în cursul nopții, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice în mai multe valuri și, din nou, nu am primit niciun avertisment din partea partenerilor noștri”, a scris, luni, Zelenski pe Telegram. El a precizat că Rusia a lansat 16 rachete balistice asupra Ucrainei.

„Am salutat literalmente FIECARE încercare a partenerilor noștri de a pune capăt acestui război într-un mod demn”, a scris el.

„Este foarte important să numim lucrurile pe nume. Trebuie să îl numim pe agresor agresor și să ajutăm Ucraina să protejeze vieți omenești. Când livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei sunt blocate, în timp ce Rusia beneficiază de relaxarea sancțiunilor sau de amânarea aplicării acestora, avem de-a face, din păcate, cu o negare a realității din partea partenerilor noștri”.

Trump l-a criticat în repetate rânduri pe liderul ucrainean, sugerând că acesta ar trebui înlocuit.

„Zelenski nu ajută prea mult. Cred că nu vrea să pună capăt războiului”, le-a spus Trump, luni, jurnaliștilor, la Casa Albă. „Cred că a venit momentul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”.

Declarațiile au provocat furie și indignare la Kiev și în restul Ucrainei, unde populația suferă de ani întregi din cauza războiului și unde opinia publică susține în mare măsură încheierea conflictului în condiții care să nu echivaleze cu o înfrângere.

Penuria de Patriot

Încă din vară, Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete Patriot, ceea ce lasă populația expusă atacurilor aproape zilnice cu rachete balistice lansate de Rusia.

Rusia urmărește să facă imposibil traiul în Kiev și în alte orașe ucrainene pe timpul iernii, atacând centrale electrice, stații de transformare și alte elemente de infrastructură esențiale pentru încălzire și alimentarea cu apă.

Rachetele balistice, arme de mare putere, care se deplasează cu viteze ridicate și sunt dificil de interceptat fără sisteme tehnologice avansate, reprezintă un instrument esențial în această campanie.

Războiul purtat de Statele Unite împotriva Iranului a exercitat o presiune enormă asupra stocurilor mondiale de rachete interceptoare Patriot, iar Ucraina a început să se confrunte lunar cu deficite critice.

Statele Unite tind să livreze aceste rachete în loturi mici, adesea doar câteva exemplare odată, pe măsură ce sunt produse. Ucraina și partenerii săi caută, de asemenea, stocuri disponibile în întreaga lume, încercând să convingă alte țări să cedeze orice rachete interceptoare de care se pot lipsi.

Publicația Kyiv Independent a relatat prima că Pentagonul nu a autorizat transferurile de rachete interceptoare din alte țări către Ucraina.

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului delicat al negocierilor diplomatice, a declarat că Statele Unite „continuă să joace un rol constructiv, discutând cu ambele părți pentru a contribui la încheierea războiului”.

În același timp, Ucraina s-a confruntat în repetate rânduri cu perturbări ale sistemelor sale de avertizare timpurie privind atacurile cu rachete balistice, care depind de informațiile furnizate de Statele Unite.

Întrebat dacă SUA continuă să facă schimb de informații cu Ucraina, Trump a răspuns: „Facem schimb de informații. Oferim foarte multe informații. Am dat foarte mult Ucrainei. Știți ceva? Am dat foarte mult Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a insistat, luni, că „nu a existat nicio întrerupere” a schimbului de informații dintre Statele Unite și Ucraina.

„Noi vrem să ne concentrăm asupra încheierii acestui război. Și el ar trebui să se concentreze asupra aceluiași lucru”, a declarat Rubio, referindu-se la Zelenski, în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor în Uzbekistan, unde se află într-o vizită.

Întrebat despre afirmațiile ucrainene potrivit cărora Ucraina nu a primit avertismente timpurii privind atacurile recente, Rubio a declarat că „în urmă cu câteva nopți” a apărut „o problemă de software”, pe care Comandamentul European al SUA o investighează.

Într-o declarație oficială, un reprezentant de rang înalt al Pentagonului a precizat că „nu a intervenit nicio schimbare în politica Departamentului de Război (numele inventat de Trump pentru Departamentul Apărării - n .red.) privind schimbul de informații sau capacitățile pe care le permitem europenilor să le furnizeze Ucrainei”.

Oficialul, care a solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre chestiuni diplomatice sensibile, a susținut că programul prin care aliații NATO furnizează Ucrainei armament fabricat în Statele Unite „continuă fără modificări”.

Tensiuni

Relațiile dintre Trump și Zelenski au cunoscut numeroase suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor.

Însă, ele s-au deteriorat puternic luna aceasta, în timpul negocierilor de la Miami dintre reprezentanții celor două guverne, când oficialii ucraineni au respins încercările guvernului american de a-i determina să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, inclusiv asupra rafinăriilor de motorină, potrivit unor oficiali americani și ucraineni.

În timp ce reuniunea era încă în desfășurare, Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord cu Kremlinul prin care au fost eliminate sancțiunile americane asupra exporturilor de motorină din Rusia.

Dictatorul Vladimir Putin acceptase să vândă peste un milion de tone de motorină „pieței americane și celei mondiale”, a scris Trump.

Analiștii pieței petroliere și-au exprimat îndoiala că acordul ar putea avea un efect semnificativ asupra prețurilor motorinei din Statele Unite.

Aceștia au spus că, deși atacurile ucrainene au contribuit la creșterea prețurilor motorinei pe piețele internaționale, factorul principal al scumpirilor a fost războiul SUA împotriva Iranului și perturbarea aprovizionării mondiale cu petrol provocată de încercările Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz.

Acordul i-a oferit, însă, lui Trump un interes direct în oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, amplificând tensiunile dintre Ucraina și SUA și apropiind, în practică, poziția administrației Trump de Putin. Chiar și așa, Trump este cunoscut pentru abordările pro-ruse și pentru admirația pe care i-o poartă dictatorului de la Kremlin din motive necunoscute.

Oficialii americani au declarat că tensiunile au fost agravate și de afirmațiile publice ale lui Zelenski potrivit cărora Trump a ales să susțină cealaltă tabără, iar Casa Albă nu se află de partea bună a istoriei.

Luni, Zelenski a participat la o discuție cu senatori americani, în cadrul căreia a discutat despre dificultățile cu care se confruntă Ucraina din cauza deteriorării accentuate a relațiilor cu Trump.

Mai mulți republicani influenți au devenit tot mai critici față de concesiile făcute recent de Trump Rusiei, în special față de decizia sa de vineri de a suspenda aplicarea sancțiunilor instituite printr-o lege susținută de ambele partide, adoptată în onoarea defunctului senator Lindsey Graham, un susținător ferm al Ucrainei din Partidul Republican.

Reprezentantul Michael McCaul din Texas, fostul președinte republican al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, s-a alăturat săptămâna trecută membrilor ambelor partide care au condamnat acordul lui Trump privind motorina rusească.

„Ridicarea recentă a sancțiunilor asupra petrolului rusesc nu va face decât să alimenteze violențele și distrugerile provocate de Kremlin”, a declarat McCaul într-o scrisoare adresată Casei Albe și semnată împreună cu alți 20 de membri ai Camerei Reprezentanților.

Duminică, senatorul Roger Wicker, republican din Mississippi și președintele Comisiei pentru forțele armate din Senat, a publicat o declarație neobișnuit de directă, în care i-a cerut lui Trump să își reafirme sprijinul pentru Ucraina, după ce se întâlnise cu Zelenski la Kiev.

Zelenski ar înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia ar opri atacurile asupra infrastructurii ucrainene, a scris Wicker.

„Președintele Trump poate reduce chiar astăzi prețurile la pompă prin simpla acceptare a acestui acord!”, a declarat senatorul.