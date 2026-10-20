Trump ar fi aproape de un acord cu Putin pentru eliberarea mai multor americani aflați în detenție în Rusia

discuțiile s-au concentrat pe eliberarea lui Stephen Hubbard. FOTO: Profimedia Images

Administrația Trump se apropie de un acord cu Moscova care ar permite eliberarea mai multor americani deținuți în Rusia, au declarat pentru ABC News mai mulți oficiali americani și o altă sursă familiarizată cu subiectul.

Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au condus negocierile, care s-ar afla în faza finală, potrivit surselor.

Sursele adaugă că discuțiile s-au concentrat pe eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor pensionar în vârstă de 72 de ani, singurul american deținut în Rusia pe care Departamentul de Stat l-a desemnat oficial drept deținut pe nedrept, precum și pe eliberarea altor cetățeni americani aflați în detenție la Moscova, sub acuzații pe care administrația Trump le consideră îndoielnice.

Nimic nu a fost finalizat

Oficialii avertizează însă că, deși termenii acordului încep să se contureze, nimic nu a fost finalizat și este încă posibil ca înțelegerea să nu se concretizeze sau ca amploarea acesteia să se schimbe.

Informațiile despre un posibil acord apar în contextul în care Witkoff este așteptat să călătorească la Moscova în această săptămână, după întâlnirea sa cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Oslo, în Norvegia, a declarat unul dintre oficiali.

Luni, Trump a vorbit despre negocierile sale cu Rusia, afirmând că încearcă „să obțină eliberarea unui ostatic pe care țara îl urmărește de mult timp”, făcând probabil referire la Hubbard.

„Să vedem ce se întâmplă”, a spus Trump. „Se va întâmpla curând.”

Marți, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a fost întrebat despre un posibil schimb de prizonieri între Rusia și Statele Unite.

„Dialogul pe toate aceste subiecte continuă prin intermediul canalelor serviciilor de informații”, a declarat acesta.

Riabkov a adăugat că numele lui Hubbard îi era „cu siguranță familiar”, dar a spus că nu are „nimic de raportat” în această privință.

Nu este clar ce ar putea primi Rusia în schimbul eliberării cetățenilor americani. Cu toate acestea, Trump a luat în ultimele zile mai multe decizii de politică externă considerate favorabile Moscovei, inclusiv renunțarea la aplicarea unor sancțiuni recent impuse, care vizau oficiali și oligarhi ruși și erau prevăzute de o lege promulgată de Trump luna trecută, după ce aceasta fusese adoptată cu o majoritate covârșitoare în Congres.

De asemenea, Donald Trump a spus că ar fi interesat să se întâlnească cu Putin și Xi pentru a discuta războiul din Ucraina, așa cum propusese deja dictatorul rus. Președintele american și-a reluat și atacurile la adresa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că „a venit momentul ca altcineva să negocieze pentru Ucraina”.