„Tsunami”-ul care a lovit Rusia în ianuarie. Curentul, apa și încălzirea au fost întrerupte în toată țara de peste 1.700 de ori

Orașul rusesc Voronej a rămas fără curent electric și căldură după un atac ucrainean cu drone. FOTO Exilenova+ / Telegram

Iarna anului 2026 a adus un nou val de întreruperi ale utilităților în Rusia. În ianuarie, în toată țara au fost înregistrate 1.788 de sesizări privind întreruperile de energie electrică, apă și încălzire, de două ori mai multe decât în ​​aceeași lună a anului precedent (983), potrivit Novaya Gazeta Evropa, citată de The Moscow Times.

Întreruperile de energie electrică au fost cele mai frecvente (723 de sesizări), în timp ce au fost primite cel puțin 552 de sesizări privind întreruperile de încălzire și 513 de raportări privind întreruperile de apă.

Comparativ cu ianuarie 2025, cazurile confirmate de întreruperi ale alimentării cu căldură și electricitate în timpul gerului s-au dublat, în timp ce întreruperile de apă au crescut de 1,5 ori, conform calculelor Novaya Evropa.

Regiunea Belgorod, unde sunt bombardamente constant, a fost regiunea cu cel mai mare număr de întreruperi ale utilităților, cu 143 de incidente înregistrate iarna. Alte regiuni au fost Ținutul Krasnodar (138 de incidente), Regiunea Murmansk (105 incidente), Daghestan (76 de incidente), Regiunea Riazan (74 de incidente) și Regiunea Kaluga (76 de incidente).

Gradul de uzură al rețelelor de utilități din Rusia este estimat între 40% și 80%, în funcție de regiune, potrivit unei evaluări anterioare făcute de Irek Fayzullin, șeful Ministerului Construcțiilor. Cu toate acestea, infrastructura este modernizată în prezent în ritm de doar 2% pe an. Alexander Yakubovsky, membru al Comitetului Dumei de Stat pentru Construcții și Locuințe și Utilități, spune că ar fi nevoie de cel puțin dublu doar ca să se oprească degradarea.

În ciuda deteriorării rețelelor și a accidentelor pe scară largă, guvernul a inclus în bugetul său pe trei ani o reducere treptată a cheltuielilor pentru locuințe și utilități. Anul acesta, au fost alocate 1,999 trilioane de ruble pentru aceste scopuri, 1,399 trilioane de ruble anul viitor și 1,413 trilioane de ruble în 2028.

Regiunile Krasnodar și Murmansk au fost cele mai afectate de întreruperile de curent . În prima regiune, o pană majoră a avut loc în Belorechensk. Potrivit autorităților, ninsorile abundente din ziua de Anul Nou au lăsat peste 84.000 de clienți fără curent electric. Un locuitor a raportat că pana nu a fost rezolvată timp de o săptămână.

În regiunea Murmansk, capitala regională și orașul vecin Severomorsk, unde se află baza principală a Flotei de Nord a Rusiei, au fost întrerupte de curent pe 23 ianuarie din cauza prăbușirii a cinci turnuri de linii electrice, dintre care patru aveau peste 40 de ani. După reparații de urgență, curentul a fost din nou întrerupt pe 31 ianuarie.

Penele de curent au fost frecvente și în regiunea Belgorod, cea mai mare fiind în 9 ianuarie, când amata ucraineană a lovit două centrale termice și substația Storozhevaya, iar 556.000 de oameni au rămas fără curent.

Daghestanul s-a numărat printre regiunile cu cel mai mare număr de întreruperi a alimentării cu apă din cauza accidentelor. În Kaspiisk, apa a fost oprită în mai multe clădiri de apartamente între 2 și 19 ianuarie. Locuitorii altor orașe mari din regiune s-au plâns, de asemenea, de probleme similare pe rețelele sociale. „Nu există apă în orașele centrale ale republicii; uneori, încălzirea, gazul și electricitatea sunt oprite. Gunoiul nu se strânge la timp, iar drumurile sunt într-o stare groaznică”, se arată într-o postare.

Probleme majore cu încălzirea au fost raportate în ianuarie în regiunea Zabaikalsky. Locuitorii satului Atamanovka din districtul Chita, la fel ca cei din Krasnodar, au sărbătorit Anul Nou în apartamente reci din cauza unei defecțiuni la rețeaua principală de încălzire. Aproximativ 3.000 de persoane au fost afectate; curentul electric le-a fost întrerupt timp de o săptămână. Pe 21 ianuarie, o conductă principală de încălzire s-a spart în satul Darasun din districtul Karymsky.

Regiunea Volgograd a fost, de asemenea, lider mondial în ceea ce privește întreruperile de încălzire: locuitorii s-au plâns că un accident la o conductă de gaze a scăzut temperatura apartamentelor la 11 grade Celsius și că la ferestre s-a format gheață. „Nu este vorba doar de o «problemă legată de utilități», ci de o amenințare directă la adresa sănătății copiilor. Când o clădire se dărâmă, țevile sunt putrezite din momentul în care au fost construite, iar compania de administrare pur și simplu «dispare», este un eșec al întregului sistem de locuințe și utilități și al supravegherii”, a scris un locuitor.