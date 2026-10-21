Procurorii europeni au descins la Parlamentul European. Fostul grup al lui Marine Le Pen, în centrul unui scandal de milioane de euro

PfE a declarat că perchezițiile par să aibă legătură cu ancheta de lungă durată privind presupusa utilizare abuzivă a fondurilor. Foto: Hepta

A treia cea mai mare alianță de partide din Parlamentul European, grupul naționalist de dreapta Patrioți pentru Europa (PfE), a anunțat miercuri că au avut loc percheziții în „birouri administrative” din clădirile Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg, potrivit DW.

PfE a declarat că perchezițiile par să aibă legătură cu ancheta de lungă durată privind presupusa utilizare abuzivă a fondurilor de către membri ai grupului Identitate și Democrație (ID), care a fost între timp desființat.

PfE s-a format din rămășițele grupului ID, pierzând și câștigând unii membri pe parcurs, după ultimele alegeri pentru Parlamentul European, din 2024. Parchetul European (EPPO) a anunțat că a efectuat percheziții în locații din Franța și Belgia.

Instituția a precizat că acțiunile fac parte dintr-o anchetă în curs privind utilizarea fondurilor Uniunii Europene de către un fost grup din Parlamentul European.

EPPO nu a precizat despre ce grup este vorba și a anunțat că, deocamdată, nu va publica alte detalii, pentru a nu compromite ancheta.

PfE a anunțat percheziții în birourile de la Bruxelles și Strasbourg

Între timp, PfE a confirmat acțiunile desfășurate în apropierea birourilor sale, dar a încercat totodată să sublinieze că se delimitează de acest caz după schimbarea denumirii și reorganizarea grupului, deși partidele politice care îl compun sunt, în mare parte, aceleași, cu excepția notabilă a partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care este acum exclus.

„Începând din această dimineață, Parchetul European efectuează percheziții în birouri administrative din Parlamentul European, la Bruxelles și Strasbourg. Se pare că aceste percheziții au legătură cu plângerea depusă împotriva grupului Identitate și Democrație (ID), desființat în 2024”, a transmis grupul într-un comunicat.

„Grupul Patrioți pentru Europa subliniază că nu există continuitate juridică între acesta și grupul ID și că nu este implicat în anchetele în curs”, a precizat acesta.

Un europarlamentar francez din partidul Adunarea Națională (RN), Jean-Paul Garraud, a declarat că au fost vizate „birourile membrilor personalului fostului grup Identitate și Democrație”.

Auditorii Parlamentului European au concluzionat anul trecut că membrii grupului ID au utilizat abuziv cel puțin 4,3 milioane de euro (aproximativ 4,8 milioane de dolari) din fondurile UE în legislatura precedentă, din perioada 2019–2024.

Potrivit raportului acestora, banii au ajuns la companii apropiate grupului și la asociații care sprijină activiștii împotriva avortului.

Caz similar cu cel care a dus la ancheta lui Marine Le Pen

Cazul amintește de condamnarea liderului RN, Marine Le Pen, ea însăși fostă eurodeputată, însă este distinct de aceasta. Pentru o perioadă, condamnarea părea că îi va împiedica ambițiile de a candida la președinția Franței.

Grupul ID a existat o singură legislatură în Parlamentul European, din 2019 până în 2024. Din acesta făceau parte partidul RN din Franța, AfD din Germania, Partidul Libertății din Austria (FPÖ) și Lega din Italia, printre altele.

Grupul s-a destrămat după apariția unor tensiuni interne majore în timpul campaniei pentru alegerile europene din 2024. Un motiv important a fost nemulțumirea din interiorul grupului față de candidatul său principal, Maximilian Krah, din partea AfD, în legătură cu o serie de probleme, de la declarații controversate despre Germania nazistă până la acuzații potrivit cărora apropiați ai săi ar fi fost implicați în activități de influență rusească și chineză. Unul dintre asistenții lui Krah a fost între timp condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

RN, FPÖ și Lega fac parte din noul grup PfE, care susține că nu există „continuitate juridică” cu alianța ID desființată. AfD nu a fost însă invitat să se alăture grupului PfE.

PfE are 85 de locuri din totalul de 719 din Parlamentul European, fiind al treilea cel mai mare grup din legislativ, însă se află la o distanță considerabilă de primele două: Partidul Popular European, de centru-dreapta, cu 184 de locuri, și grupul Socialiștilor și Democraților, de centru-stânga, cu 135 de locuri.

Parlamentul European se bazează în mare măsură pe astfel de grupuri, care încearcă să reunească partide politice din diferite state membre, cu poziții politice și orientări ideologice în linii mari comparabile.