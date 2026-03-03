Părintele Arsenie Boca, credința în vremuri grele: trei cărți despre curaj și nădejde, din 6 martie la chioșcuri

1 minut de citit Publicat la 18:33 03 Mar 2026 Modificat la 18:33 03 Mar 2026

Miniseria este o invitație la reflecție

În apropierea Sfintelor Sărbători de Paști, te invităm să descoperi miniseria de cărți de suflet: „Drumul interior al creștinului”, o miniserie eveniment dedicată Părintelui Arsenie Boca si Sfântului Nectarie din Eghina!

Miniseria editorială „Drumul interior al creștinului” reunește trei cărți despre credință și sacrificiu, inspirate din mărturii puternice, reale. Cele trei cărți aduc în prim-plan chipuri luminoase ale credinței ortodoxe și mărturii despre oameni care și-au păstrat credința și încrederea chiar și în vremuri de necaz și mari încercări.

O lectură pentru perioada Postului Mare

Miniseria este o invitație la reflecție, în paginile ei descoperim că suferința poate deveni drum spre lumină, prigoana poate naște sfințenie, credința statornică rodește în inimile oamenilor.

„Părintele Arsenie Boca. Despre nevoința în închisoare”, apare vineri, 6 martie

Prima carte a miniseriei este o mărturie despre anii de prigoană comunistă trăiți de părintele Arsenie Boca. Cartea urmărește perioada de urmărire și detenție a duhovnicului și arată cum a rămas demn și credincios în ciuda presiunilor, anchetelor și închisorii.

Lucrarea este construită din relatări și mărturii ale celor care l-au cunoscut sau care au aflat de la el experiențele trăite în penitenciarele comuniste. Este o scriere narativ-duhovnicească, apropiată de cititor, care funcționează ca un îndrumar de rezistență spirituală. Mesajul ei este simplu și puternic: credința nu poate fi înlănțuită.

„Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, apare vineri, 13 martie

Cea de-a doua carte completează portretul duhovnicului prin evocări și amintiri ale celor care l-au întâlnit. Dincolo de biografie, cartea dezvăluie impactul profund al întâlnirii cu un mare povățuitor de suflete. În paginile sale sunt adunate și câteva dintre sfaturile rostite de Părintele Arsenie Boca pentru viața de zi cu zi.

„Sfântul Nectarie din Eghina – Noi minuni și mărturii”, apare vineri, 20 martie

Cea de-a treia carte a miniseriei este dedicată unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai Ortodoxiei. Cartea prezintă viața și minunile Sfântului Nectarie din Eghina, model de smerenie, răbdare și iubire vindecătoare. Mărturiile adunate arată cum credința continuă să lucreze în viețile oamenilor și astăzi.

Miniseria „Drumul interior al creștinului” este o lectură potrivită pentru perioada Postului Paștelui, deoarece oferă un îndemn la redescoperirea credinței.

Preț: 29,50 lei/carte, tiraj limitat!

Prima carte, „Părintele Arsenie Boca. Despre nevoința în închisoare”, apare vineri, 6 martie, la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei din țară.