HOROSCOP. Magia Zilei cu Mihai Voropchievici. Totul despre ascendentul în zodia Scorpion

Foto: captură Antena 3

HOROSCOP. Ascendentul în Scorpion prezintă pentru persoana respectivă o înălțime medie spre înaltă. O față cu trăsături ferme și o privire pătrunzătoare.

HOROSCOP. Are un bun spirit de observație și o fire înclinată spre critică și dispută. Are mult curaj, mergând uneori până la imprudență și are un comportament imprevizibil.

HOROSCOP. Este intuitiv și sesizează cele mai ascunse aspecte ale problemelor. Are un impuls erotic deosebit. Este puternic preocupat de sex și are un magnetism aparte.