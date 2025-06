Parteneriat durabil pentru produse curate

Produsele Filiera Calității Carrefour sunt supuse unui set de condiții speciale. foto: getty images.com

În inima munților Zăganu, unde apele sunt curate și neatinse, ia naștere un produs românesc autentic: păstrăv crescut natural, în condiții controlate, fără compromisuri. Este rezultatul unui parteneriat durabil între producători locali și una dintre cele mai mari rețele de retail din România – o colaborare care susține calitatea, trasabilitatea și respectul pentru natură.

Vasile Todosia - preşedinte Cooperativa Agricolă Păstrăvul din Ţara Ta: ”Într-un sistem recirculant, cu furajare, cu stimulenti, antibiotice, el ajunge la 350 gr până într-un an, în sistemul nostru, un an jumatate, un an și opt luni.”

Produsele Filiera Calității Carrefour sunt supuse unui set de condiții speciale, prin care consumatorilor le este garantată originea românească, un nivel de calitate ridicat, dar și o trasabilitate controlată, prin intermediul unui caiet de sarcini foarte strict. Anul trecut cooperativa a produs peste 1.000 de tone de peşte.

Vasile Todosia - preşedinte Cooperativa Agricolă Păstrăvul din Ţara Ta: ”Testele arată că este cea mai bună proteină pe care poate să o găsească în momentul de față la un pește clientul. Folosim zero antibiotic.”

Filiera Calității este programul prin care compania realizează parteneriate de lungă durată direct cu producătorii locali și internaționali pentru a oferi consumatorilor produse de calitate, la prețuri accesibile.

Viorica Lăudescu - CSR & Customer Experience Director Carrefour România: ”Avem cea mai amplă amprentă locală, de peste 1.450 de producători locali pentru produsele proaspete, marcă proprie și programele speciale Carrefour. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare 10 lei cheltuiți pentru produsele noastre marcă proprie, 8,6 lei revin produselor românești.”

Nu mai puţin de 100 de aditivi controversaţi au fost eliminaţi din marca proprie, cu un impact semnificativ asupra sănătăţii consumatorilor, dar şi asupra mediului. Iar iniţiativele în domeniu au fost extinse.

Viorica Lăudescu - CSR & Customer Experience Director Carrefour România: ”Anul trecut am lansat alte acțiuni pentru protejarea mediului, printre care se numără ”Waste to Green Energy”, care prelucrează fracția organică din deșeurile menajere generate de magazinele Carrefour obținând biogaz și transformându-l în energie verde.”

În spatele produselor de calitate stau și investițiile în educație și comunitate. Din 2023, a fost introdusă în școli prima disciplină dedicată gastronomiei sustenabile. Acum, 77 de unități de învățământ din toată țara predau această materie. În același timp, programul ”Gust pentru sănătate” le oferă elevilor sesiuni interactive despre alimentație echilibrată, mișcare și mindfulness. În doar trei ani, peste 1.300 de copii au participat la aceste cursuri, iar numărul participanților s-a triplat în acest an şcolar.

Inițiativele se extind și în ceea ce privește protecția animalelor. Retailerul a implementat puncte speciale în zona caselor de marcat pentru donații de alimente pentru peste 1.000 de animale aflate în nevoie.

· Retailerul colaborează cu peste 1.450 de producători locali din toată țara.

· 8,6 lei din fiecare 10 cheltuiți pe marcă proprie susțin producția românească.

· Deșeurile organice sunt transformate în biogaz prin programul ”Waste to Green Energy”.

· Reducerea risipei alimentare predată în școli. 77 de unități implicate în anul școlar 2024-2025.

· În anul școlar 2024-2025, 650 de elevi participă la activități pentru îmbunătățirea sănătății fizice, mintale și emoționale.

· Proiectul ”Hrănește și tu un suflet” este realizat în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța.