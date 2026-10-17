Au fugit în România din calea rușilor. 80 de ani mai târziu, fiul lor a urmat o hartă scrisă de mână ca să dezgroape comoara familiei

Abia când s-a pensionat, în 2019, Jan, înarmat cu un detector de metale și cu ajutorul unor localnici ucraineni, a descoperit locul de pe harta tatălui său. Foto: www.wecb.fm

La mai bine de 80 de ani de când familia lui și-a îngropat cele mai prețioase obiecte pentru a le proteja de invazia rusă din timpul celui de-Al Doilea Doilea Război Mondial, Jan Glazewski a urmat o hartă desenată de mână de tatăl său din memorie pentru a recupera comorile familiei.

Jan Glazewski avea 69 de ani când s-a hotărât să găsească comoara ascunsă de părinții lui înainte de invazia rușilor. A descoperit mai mult decât bijuterii și obiecte de familie. Jan Glazewski a recuperat o bucată din istoria familiei lui, care l-a așteptat îngropată în pământ zeci de ani, scrie site-ul Futura.

Harta profesorului

În octombrie 2019, Jan Glazewski, un profesor în dreptul mediului, pensionat după decenii la catedra Universității din Cape Town, se afla la marginea unei păduri din vestul Ucrainei.

Ținea în mâini o bucată de hârtie, care a fost ascunsă zeci de ani. Era o hartă desenată de tatăl său, Gustav, în 1989. Acesta recrease întreaga hartă din amintirile sale din urmă cu 50 de ani, când familia lui a fugit din calea rușilor.

Instrucțiunile de pe hartă erau precise și tulburătoare: „Acolo unde începe pădurea, trebuie să sapi după argintul nostru”.

Foto: www.wecb.fm

Prânzul de duminică care nu s-a încheiat niciodată

Povestea începe la data de 17 septembrie 1939. În timp ce naziștii atacau din Vest, Armata roșie a rușilor invada din Est. Familia Glazewski lua prânzul în locuința lor de lângă Liov, când au aflat ce urmează. Granița era la doar câteva kilometri distanță. Nu au avut altă soluție decât să fugă.

Înainte să se refugieze în România, Gustav și frații lui au îngropat argintul familiei și armele de vânătoare într-o pădure din apropierea casei tatălui lor, Adam Glazewski.

Bunicul lui Jan Glazewski a rămas în urmă. Și-a petrecut restul vieții într-un beci în Liovul controlat de sovietici și nu și-a mai văzut fii niciodată.

O hartă desenată în exil

Jan a crescut în Africa de Sud. Născut cu hemofilie, a fost diagnosticat cu HIV după ce a primit o transfuzie de sânge contaminată în anii 1980.

De-a lungul vieții sale, el „și-a bătut tatăl la cap” să scrie unde se află comoara îngropată. În 1989 l-a convins. Gustav s-a așezat la vechea lor mașină de scris și a notat câteva instrucțiuni la care a atașat și o hartă desenată de el, din ce își amintea.

„Tatăl meu îmbătrânea și eu tot îl întrebam. A desenat totul din memorie, la jumătate de secol după ce a plecat”, și-a amintit Jan.

Abia când s-a pensionat, în 2019, Jan, înarmat cu un detector de metale și cu ajutorul unor localnici ucraineni, a descoperit locul de pe harta tatălui său.

Îngropată la marginea pădurii, a scos la suprafață comorile familiei lui: o casetă de bijuterii, o linguriță de botez gravată și seturi grele de argintărie ale familiei.

Valoarea lor materială era de ordinul miilor de dolari, însă, pentru Jan, acestea reprezentau conexiunea cu mama pe care a pierdut-o când avea doar șapte ani. Pentru Jan să atingă obiectele pe care mama lui le-a împachetat cu 80 de ani înainte a fost un moment extrem de emoționant. Faptul că a reușit să respecte instrucțiunile tatălui sau l-au făcut, de asemenea, să se simtă mândru.

„Am simțit că mi-am îndeplinit un vis din copilărie de a găsi această comoară, dar cel mai important, mi-am respectat promisiunea făcută tatălui meu”, a spus el, potrivit www.wecb.fm.

O moștenire de neuitat

Deși descoperirea a avut loc în urmă cu mai mulți ani, povestea a fost readusă la viață recent. În iulie 2025, o adaptare pentru teatru a memoriilor lui Jan, „Blood and Silver” („Sânge și argint”), a avut premiera la Baxter Theatre din Cape Town.

Piesa explorează nu doar căutarea comorii, ci și viața lui Jan, un jurist de renume care a contribuit la redactarea prevederilor privind mediul înconjurător din Constituția Africii de Sud.

Pentru Jan Glazewski, comoara de argint nu a fost niciodată despre dorința de a se îmbogăți, ci despre dovada că o familie pe care secolul al XX-lea a încercat să o șteargă din istorie a existat.