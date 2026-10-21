„Tezaurul din gheață”. Elveția expune artefactele recuperate din ghețarii topiți: de la un arc din Antichitate la un tub de maioneză

Ghețarii elvețieni s-au micșorat cu 5,5% în primele opt luni din 2026. Foto: Getty Images

Ghețarii din Elveția se topesc alarmant de repede și în urma lor rămân obiecte din mai multe perioade istorice, artefacte care reprezintă adevărate arhive arheologice. În orașul elvețian Lucerna, o parte din aceste relicve pot fi văzute într-o expoziție intitulată „Tezaurul din gheață”. Sub un cilindru de gheață care picură neîncetat, o amintire constantă a încălzirii globale, vizitatorii pot vedea un arc din Antichitate, un tub de maioneză strivit, o sticlă de vin aruncată, casca spartă a unui alpinist, o statuetă din epoca romană, dar și materiale radioactive din testele nucleare realizate în secolul XX, relatează Associated Press.

Grădina Ghețarilor din Lucerna, un muzeu în aer liber, expune aceste artefacte într-o nouă expoziții cu relicvele care au apărut de-a lungul anilor după ce ghețarii renumiți ai Elveției au început să se topească.

Oamenii de știință se așteaptă ca multe alte artefacte de acest fel să iasă la iveală pe măsură ce încălzirea globală accelerează topirea ghețarilor.

Expoziția, care este intitulată „Tezaurul din gheață”, are loc în condițiile în care glaciologii elvețieni au anunțat recent că Elveția și-a pierdut 5,5% din volumul total al ghețarilor săi doar în acest an, al doilea cel mai mare declin înregistrat vreodată.

„Ghețarii dispar foarte, foarte rapid acum și înainte ca acest lucru să se întâmple complet vrem să arătăm oamenilor că sunt este o arhivă foarte importantă și interesantă a ceea ce vom pierde, din păcate”, a declarat Andreas Burri, directorul Grădinii Ghețarilor.

Expoziția conține o gamă variată de relicve: craniul unei vaci, bocanci, un cuțit elvețian rudimentar, echipament de schi. Oamenii de știință au decis să includă și video-uri cu ghețarii elvețieni, tabele care arată cât de mult s-au topit în ultimii ani, dar și o o machetă care reproduce curgerea unui ghețar.

Unele dintre obiectele descoperite sunt pur și simplu gunoaie, a spus Burri.

„Este gunoi. Oamenii fie le-au pierdut, fie le-au aruncat. Nu știm sigur. Dacă ne oferă o idee cu privire la varietatea de obiecte care sunt descoperite acum că ghețarii se topesc”, a spus directorul Grădinii Ghețarilor.

Obiectele recuperate din gheața topită sunt așezate pe cutii albe, care sunt folosite deseori pentru a colecta și transporta obiectele din munți în laboratoare, oferind expoziției aparența unui depozit.

Un cilindru de gheață extrasă dintr-un ghețat picură amenințător, o amintire constantă că ghețarele se topesc în natură tot timpul.

Oamenii de știință au scos la expoziție și microparticule de polen, gaze cu efect de seră și materiale radioactive din testele nucleare care au fost realizate la mijlocul secolului XX, toate conservate perfect în gheață. Toate acestea stau mărturie a rolului pe care ghețarii îi joacă de arhive arheologice.

Urme de funingine și cărbune provenite din incendii de pădure izbucnite în timpul unei perioade excepționale de secetă și căldură, la mijlocul secolului al XVI-lea, s-au păstrat în gheață, atestând un alt episod de temperaturi ridicate petrecut în urmă cu aproape 500 de ani.

Deși nu au fost expuse rămășițe umane, trupurile mai multor drumeți au apărut în diverse locuri după topirea ghețarilor.

În august, de exemplu, trupurile a doi drumeți din Belgia, care au dispărut în urmă cu două decenii, au apărut în apropierea ghețarului Trift, la sud de Lucerna. În 2015, rămășițele a doi alpiniști japonezi dispăruți în 1970 au fost găsite în apropierea celebrului Matterhorn.

Expoziția poate fi vizitată până pe 22 august.