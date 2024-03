Cătălin Cîrstoiu, reacţie după sondajul cu intenţia de vot a românilor la Primaria Capitalei: "Sunt un om care îşi câştigă luptele pe care le începe"

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei a reacţionat la ultimul sondaj Avangarde , acolo unde ocupă locul trei cu 20% intenţie de vot.

Candidatul PSD - PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, şi-a reafirmat intenția de a finaliza cu succes cursa pentru Primăria Capitalei.

"Nu. Niciodată nu mă voi retrage din cursă. (...) Eu sunt un om care îşi câştigă luptele pe care le începe. Este exclus ca eu să mă retrag din această competiţie. Eu cred în ceea ce este ca opinie în mintea atât a lui Marcel Ciolacu, cât şi a lui Nicolae Ciucă şi mai mult decât atât din programele celor două mari partide pentru Bucureşti şi PSD are idei bune şi PNL are idei bune şi eu am ideile mele. Eu cred că pot fi garantul unui program unitar", a precizat medicul Cătălin Cîrstoiu, într-o emisiune la Digi 24, întrebat dacă se va retrage din cursa pentru funcţia de primar al Bucureştiului.

În ce privește primul sondaj de opinie realizat de Avangarde după ce şi-a anunţat cadidatura susținut de PSD-PNL, sondaj în care este cotat pe locul al treilea, cu 20 % intenţie de vot, Cătălin Cîrstoiu a spus că "lucrurile se pot schimba".

"E ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba. Eu sunt extrem de mulţumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou, eu am intrat recent, eu nu am făcut politică, eu mi-am făcut meseria, eu nu sunt un om politic. Acum am intrat ca reprezentant al alianţei PSD - PNL mai mult mânat de dorinţa liderilor acestei alianţe de a avea stabilitate, de a fi ceva nou pentru Bucureşti şi eu cred în proiectul acesta", a afirmat medicul Cătălin Cîrstoiu candidatul la Primăria Capitalei, citat de agerpres.ro.