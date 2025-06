Un lider al Opoziției din Belarus a fost eliberat din închisoare, la câteva ore după ce trimisul lui Trump s-a întâlnit cu Lukașenko

Un lider al mișcării de Opoziție din Belarus a fost eliberat din închisoare, după ce a fost grațiat, la aproape cinci ani de când a fost încarcerat. Imaginile emoționante cu Siarhei Țihanouski, îmbrățișându-și soția, au venit la câteva ore după ce trimisul special al lui Donald Trump, Keith Kellogg, a fost la Minsk și s-a întâlnit cu „ultimul dictator al Europei”, președintele Belarusului Aleksandr Lukașenko, relatează The Guardian. Sute de disidenți rămân în continuare încarcerați.

Clipul cu Siarhei Țihanouski, liber, în timp ce își îmbrățișează soția a fost postat pe rețelele sociale chiar de Svetlana Țihanouskaia, o politiciană aflată în exil. Ea a preluat cauza Opoziției după arestarea soțului ei. Svetlana Țihanouskaia a mulțumit Președintelui SUA pentru eliberarea soțului ei.

„Soțul meu, Siarhei, este liber! E greu să descriu bucuria din inima mea. Mulțumesc Statelor Unite și aliaților noștri din UE pentru toate eforturile depuse. Nu am terminat. 1150 de prizonieri politici se află încă în detenție. Toți trebuie eliberați”, a scris ea pe X.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, ?? @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our ?? allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3