După scandalul din Parlament, Radu Oprea publică fotografii din armată, ca să arate experiența militară: "Nouă luni, la parașutiști"

Ministrul propus la Apărare, Radu Oprea, a făcut publice luni mai multe fotografii de la unitatea militară din Buzău, unde spune că a făcut nouă luni de armată, la parașutiști. FOTO Facebook Radu Oprea

Ministrul propus la Apărare, Radu Oprea, a făcut publice luni mai multe fotografii de la unitatea militară din Buzău, unde spune că a făcut nouă luni de armată, la parașutiști. Reacția vine după ce la audierile din Parlament, deputatul PNL Alexandru Muraru i-a reproșat că nu are experiență militară și i-a cerut să se retragă.

"1988 - UM01847 Buzău. Am făcut armata la parașutiști la termen redus, 9 luni, în 1988. A fost o alegere voluntară, colegii de la Institutul de Petrol și Gaze, Facultarea Utilaj Petrolier erau repartizați la alte arme.

O alegere pe care nu am regretat-o niciodată pentru că mi-a permis să îmi îndeplinesc dorința de a sări cu parașuta. Armata era atunci o experiență de viață obligatorie, care m-a format și mi-a lăsat foarte multe aminitiri plăcute, dar și mai puțin plăcute. Lucrurile petrecute atunci, amintiri acum, au sudat legăturile între colegii din plutonul condus de locotenetul major Bănică și compania condusă de maiorul Scântei.

Astăzi armata română este formată din profesioniști care merită tot respectul nostru. Dacă vom primi marți votul colegilor parlamentari, calitatea vieții militarilor, dotarea și siguranța lor vor fi printre prioritățile mele. Armata română trebuie să fie reprezentată cu cinste"., a scris Radu Oprea pe Facebook, mesajul fiind însoțit de mai multe fotografii.

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La audierile de luni din comisiile de specialitate ale Parlamentului, deputatul PNL Alexandru Muraru i-a cerut lui Radu Oprea să se retragă.

"Uitându-mă în CV-ul dumneavoastră nu pot remarca faptul ca nu aveți nicio experiență militară. Ați fi singurul minustru al Apărării din NATO fără experiență. Și mai aveți o problemă: în 2016 ați fost trimis în judecată de DIICOT pentru fraudă fiscală, dacă consultăm toți miniștrii din UE și NATO, nu sunt astfel de miniștrii. Vă cer să vă retrageți din aceasta desemnare", i-a transmis Muraru.

La finalul audierilor, Radu Oprea a primit aviz favorabil. Au fost 21 de voturi pentru și 17 împotrivă.