Mesajul lui Ilie Bolojan în prima zi în care nu mai este premier: „Cred că am dat o speranță românilor”

La șase luni de când a fost demis prin moțiune de cenzură de foștii parteneri de guvernare de la PSD, Ilie Bolojan a plecat din fruntea Guvernului. Foto: Agerpres

Fostul premier Ilie Bolojan a postat pe Facebook, miercuri dimineața, un mesaj în care afirmă că deși mandatul său la Palatul Victoria s-a încheiat, „responsabilitatea” lui față de România continuă. Președintele PNL a mai spus că a fost o „onoare” să ocupe această funcție și a mulțumit românilor „pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem”.

În mesajul său adresat românilor, Bolojan a spus că a dovedit, în timpul mandatului său la Palatul Victoria, că se poate guverna „fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni”.

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.

Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.

Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.

Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a scris Bolojan.

La șase luni de când a fost demis prin moțiune de cenzură de foștii parteneri de guvernare de la PSD, Ilie Bolojan a plecat din fruntea Guvernului. Parlamentul a votat pentru învestirea Guvernului PSD-Niculescu, în timp ce liberalii au anunțat că vor intra în opoziție. Ilie Bolojan a anunțat că vrea să construiască un „pol de modernizare” în România.

În ultima sa conferință de presă de la Palatul Victoria, Bolojan a afirmat că nu a lăsat România cu datorii, dar problemele structurale rămân.

Noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern.