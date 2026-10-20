Simion îl acuză pe Bolojan că e șantajat să voteze Guvernul Niculescu. „Cu ce vă au la mână?”. Ce i-a răspuns liderul PNL

George Simion îl acuză pe Ilie Bolojan că e șantajat să voteze Guvernul Niculescu. Foto: Agerpres

George Simion a transmis live pe Facebook ședința de învestire a Guvernului Luca Niculescu și nu a rata niciun moment pentru a critica PSD și PNL. Liderul AUR a comentat în direct ce se întâmpla în Parlament, a spus că partidul său nu va vota noul Cabinet și și-a chemat susținătorii vineri la Curtea de Apel, pentru Călin Georgescu. Câteva minute mai târziu, a urcat la tribuna Parlamentului și a continuat atacurile, inclusiv la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că este „șantajat” să voteze cabinetul.

„Știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest guvern marionetă, același număr câte ați primit și pentru cele anterioare - zero. Noi nu suntem trădători ca alții care comentează, dar nu prea se prezintă”, a spus Simion.

Apoi le-a cerut parlamentarilor din celelalte partide, inclusiv celor din PNL, să nu susțină noul Executiv.

„Fac apel la toți parlamentarii cu coloană vertebrală, sunt câțiva și la PNL, nu vă murdăriți și nu votați acest guvern, nu face decât să sărăcească România. Rămâneți loiali celor care v-au votat”.

Simion a reluat și ideea alegerilor anticipate, despre care spusese încă din live că ar fi fost „soluția democratică, normală”. De la tribună, a acuzat partidele care susțin acum Guvernul Niculescu că au mimat conflictul politic din ultimele luni.

„De cinci luni, vă prefaceți că vă certați, că ați rupt alianța, și azi votați cot la cot. Și ce chin și jale a fost că vom vota noi guvernul Veștea”.

Simion, către Bolojan: „Cu ce vă au la mână?”. Ce i-a răspuns liderul PNL

Liderul AUR s-a întors apoi spre Ilie Bolojan. În timpul live-ului spusese că are informații potrivit cărora acesta ar fi fost „strâns cu ușa” și „amenințat”, fără să prezinte dovezi. În plen, l-a întrebat direct: „Domnule Bolojan, mă uit în ochii dvs: cu ce vă au la mână, cu ce vă șantajează?”.

„Ce faceți voi azi aici se cheamă trădare”, a continuat Simion.

Când i-a venit rândul să vorbească la tribuna Parlamentului, Bolojan i-a răspuns lui Simion: „PNL va da un vot de necesitate, pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem decât continuarea direcției României. Și nu suntem șantajați, să fie clar”.

Simion: „Libertate pentru Călin Georgescu”

O parte din discursul liderului AUR a fost dedicată lui Călin Georgescu: „O zic iar, clar și tare: libertate pentru Călin Georgescu”.

După reacțiile din sală, Simion a continuat: „Vaaaai, ce vă excitați când auziți numele acesta, e un om ales de popor”.

A vorbit apoi despre soția lui Călin Georgescu și despre situația familiei acestuia.

„Mi s-a rupt inima când am văzut-o pe soția sa, o mamă care riscă să fie dată afară din casă pe niște sechestre abuzive. Am văzut o femeie care luptă pentru soțul și familia ei, o femeie hotărâtă, luptătoare. Așa trebuie să fie și România noastră”.

„Puteți să vă zvârcoliți cât vreți, puteți doar să amânați inevitabilul”, a continat Simion.

În live-ul de pe Facebook, Simion îi chemase pe susținătorii lui Georgescu să meargă vineri la Curtea de Apel și spusese că acesta este, „în opinia mea, un deținut politic”. El le-a cerut celor care vor participa să poarte tricouri negre și bandă adezivă pe gură, ca simbol al cenzurii.

Tot în live, liderul AUR spusese clar că partidul său nu va vota noul Executiv: „Să dea Domnul să nu treacă” și „noi nu votăm ala ceva”.