Ultima conferință de presă a lui Bolojan în calitate de premier: „Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale”

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Întrebare: Domnule premier, spuneați că PNL merge în opoziție. Spuneți-ne, vă rog, care este bilanțul, care sunt liberalii care au plecat din funcție? Aș vrea, de asemenea, să ne spuneți ce se întâmplă cu cele 43 de persoane susținute de PNL care activează în companiile de stat, cât timp mai rămân acolo, dacă, de exemplu, doamnei Dogioiu i-ați cerut să renunțe și la funcția de radioul public și cât timp rămâneți la vila din Primăverii pe care o folosiți acum.

Ilie Bolojan: Știți foarte bine că voi respecta toate prevederile legale. În momentul în care îmi închei mandatul, într-o perioadă rezonabilă prevăzută de lege, o voi elibera, pentru că este normal acest lucru.

În ceea ce privește partea de demnitari care au fost susținuți de PNL, secretarii de stat, de exemplu, sau șefii de agenții, aceștia sau și-au depus demisia și urmează să-și încheie mandatul în zilele următoare sau vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecții numiți de PNL.

În ceea ce privește eliberările din funcție, pentru majoritatea, eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri. Sunt câteva cazuri solicitate de către domnul Luca Niculescu pentru asigurarea unor treceri și gestionări a unor probleme care se vor încheia într-o săptămână, maxim două.