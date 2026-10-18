Ce spune Ilie Bolojan când este întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale

Ilie Bolojan a fost președintele interimar al României, după ce Klaus Iohannis a părăsit funcția, până la alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan. Foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat duminică seara, într-un interviu la B1 TV, că „nu se pune problema” să candideze la alegerile prezidențiale din 2030. Liderul liberalilor a adăugat că o miză mai importantă pentru el o reprezintă alegerile parlamentare din 2028, unde nu a exclus o alianță cu USR. „Cu 15% nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și până în 2030 avem 2028. E un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare”.

Premierul interimar a spus că un partid care vrea să se lupte „cu bolile și metehnele” care afectează România atunci ar nevoie de forță parlamentară, altfel nu va reușit să ducă la capăt reformele dorite.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu o ofertă politică și să construim un pol e modernizare în România. Asta este provocarea pe care o am. Voi folosi toată experiența pentru a veni cu soluții corecte pentru România.

(...) Cu 15% nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă. (...)Nu poți cu aceste procente”a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a reiterat că și-ar dori o alianță cu USR pentru alegerile din 2028. El a declarat că pozițiile distincte adoptate de cele două partide, care au fost împreună la guvernare, în ceea ce privește Guvernul PSD-Niculescu nu reprezintă un motiv pentru care nu ar putea colabora pe viitor.

„Trebuie să lucrăm împreună. Nu văd niciun fel de problemă. Pozițiile pot fi la un moment dat divergente, ceea ce își permit unii, poate nu își permit ceilalți”, a spus președintele PNL, referindu-se la decizia USR de a vota împotriva guvernului majoritar PSD.

Nu este prima dată când Ilie Bolojan vorbește public despre o posibilă alianță cu USR pentru alegerile parlamentare din 2028. „Cu siguranţă, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios şi, din punctul meu de vedere, este fezabilă dacă toate datele arată că aceasta este o opţiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, nu mai putem merge pe pulverizări, avem nişte realităţi politice pe care nu le putem nega, avem un vot antisistem puternic şi, fără o alternativă serioasă la ceea ce se întâmplă, n-am făcut nimic”, a afirmat Bolojan vineri.