Crește presiunea pe Klaus Iohannis să se retragă. În Parlament începe, luni, procedura de suspendare

Procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis va fi aprobat de conducerea Parlamentului. Ce urmează. Foto: Administrația Prezidențială

Soicitarea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis va ajunge, luni, pentru a treia oară în Birourile Permanente Reunite din Parlament. De această dată, solicitarea strânge numărul necesar de semnături, după ce 26 de parlamentari ai USR au semnat alături de POT, AUR și SOS. Demersul ar avea șansă să treacă de Parlament, însă doar cu voturi din tabăra PSD și PNL, restul partidelor (chiar dacă ar vota toți cei 59 de parlamentari ai USR) neavând cele 233 de voturi necesare. Riscul suspendării l-ar putea face pe președintele Klaus Iohannis să se gândească la o eventuală demisie, deși acesta a spus în mai multe rânduri că nu va demisiona. De asemenea, potrivit unor surse politice, liderii Coaliției ar aștepta un semn de la Cotroceni pentru o discuție cu președintele Klaus Iohannis.

Surse din Coaliția de guvernare susțin că luni după-amiază ar putea exista o discuție între președintele Iohannis și liderii Coaliției. Întâlnirea vine în contextul în care coalitia de guvernare a decis să permită ca cea de a treia cerere de suspendare a președintelui Iohannnis, depusă de 178 de parlamentari de la AUR, POT, SOS și USR, să ajungă la vot. Până acum au blocat două cereri, pe motiv că nu au respectat procedurile parlamentare.

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a fost întrebat la TVR Info despre întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu liderii coaliţiei, care ar urma să aibă loc luni, în ziua în care se va discuta în BPR-uri solicitarea de suspendare din funcţie, depusă de Opoziţie.

„Nu s-a anunţat public. (..) N-am alte informaţii despre asta. Pot să presupun că poate fi vorba de varianta în care preşedintele decide să se retragă. Asta ar putea fi o variantă. Ar putea fi o discuţie despre procedura de suspendare, care începe în Parlament, în cazul în care preşedintele doreşte să o parcurgă, să o înfrunte, ca să spun aşa, să întrebe liderii majorităţii dacă are susţinerea în continuare, dacă se respinge”, a spus Crin Antonescu. El a adăugat că ”poate există elemente noi în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la primul tur al alegerilor”.

Potrivit calendarului, la ora 13:30 are loc Biroul Permanent Reunit, care va constata că demersul este procedural și va convoca un plen reunit pentru marți dimineață, plen reunit pentru citirea cererii de suspendare și trimterii acesteia către Curtea Constituțională, care trebuie să dea aviz. Avizul CCR este consultativ, dar este obligatoriu să existe, înainte ca cererea de suspendare să fie supusă votului Parlamentului.

Surse politice spun că judecătorii CCR ar putea decide dacă este constituțională solicitarea sau aceasta este nejustificată, fiind deja într-un calendar pentru organizarea alegerilor prezidențiale și cu un președinte al cărui mandate este prelungit până la preluarea mandatului de către noul președinte.

De câte voturi mai au nevoie POT, AUR, SOS și USR ca să îl suspende pe Iohannis

Dacă solictarea ar trece și de Curte și ar ajunge la votul din plenul Parlamentului, ar fi nevoie de 233 de voturi ca președintele să fie suspendat și să se organizeze un referendum de demitere.

AUR, cu POT, SOS si USR au în total 212 parlamentari, după plecarea a 6 senatori și deputați de la SOS. Deci, ar mai avea nevoie doar de 21 de voturi.

Tocmai votul secret este și problema președintelui Iohannis, în condițiile în care mulți parlamentari PNL sunt nemultumiți de șeful statului și i-au cerut să demisioneze, iar nemulțumiți sunt și în PSD.

Tocmai acesta ar fi subiectul de discuție dintre președintele Iohannis și lderii Coaliției: Cum să își controleze parlamentarii. Nu e exclus ca liderii coaliției să pună presiune pe președintele Iohannis să se retragă. Recent, liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara că președintele ar ajuta Coaliția dacă ar demisiona.

„De câte ori am fost întrebat, am spus că ar fi fost corect, ar fi fost ideal, ar fi fost bine să se retragă după ce preşedintele Senatului a fost ales. Cu Klaus Iohannis nu m-am întâlnit în acest an, ultima dată ne-am întâlnit la consultări, încă nu era ales Ilie Bolojan în funcţia de preşedinte al Senatului, dar şi în acea perioadă eu spuneam că asta ar fi varianta bună, corectă, şi în continuare susţin acest lucru. Dacă ne-am întâlni să discutăm, asta aş spune în continuare: fără nicio supărare, asta ar fi variantă bună, corectă în acest moment (demisia – n.r.). Ne-ar ajuta pe toţi”, a declarat Kelemen.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit vineri, la Antena 3 CNN, despre suspendarea președintelui. Acesta a explicat că o suspendare și un referendum de demitere ar fi „un non-sens.”

„În varianta în care să spunem că această cerere ar trece, gândiți-vă că am avea un referendum de suspendare care s-ar organiza exact în perioada campaniei de prezidențiale. Dacă acel referendum ar trece, gândiți-vă că practic ar trebui organizate alegeri prezidențiale ca un efect al trecerii referendumului după data stabilită prin calendar electoral, deci după data de 4 mai și de 18 mai.

Prin urmare, este un non-sens instituțional și aici nu se pune problema să aperi un om, pe domnul Iohannis, nu se pune această problemă, dar cred că dacă gândești instituțional îți dai seama că este un non-sens și pur și simplu dacă aperi, aperi o stabilitate instituțională a țării noastre. Aceasta este realitatea, nu e vorba de altceva”, a declarat Ilie Bolojan.