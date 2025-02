Kelemen Hunor, despre demisia lui Klaus Iohannis: Ar fi varianta corectă, ne-ar ajuta pe toți

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Facebook Kelemen Hunor

Preşedintele Uniunii Democratice a Maghiarilor din România (UDMR), Kelemen Hunor, susţine că demisia preşedintelul Iohannis din funcţie "ar fi varianta corectă". Mai mult, acesta a adăugat că tensiunile asupra Preşedintelui vor rămâne până la noile alegeri de anul acesta, conform Agerpres.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarată că Iohannis ar trebui să demisioneze din funcţia de Preşedinte, deoarece "ar fi varianta corectă şi ne-ar ajuta pe toţi".

"Eu am spus public de câteva ori. Nu e vorba de a avea sau de a nu avea curaj. Am spus ori de câte ori am fost întrebat, am spus că da, ar fi fost corect, ar fi fost ideal, ar fi fost bine să se retragă după ce președintele Senatului a fost ales. [...] Din punct de vedere politic, asta ar fi varianta bună, corectă în acest moment, ne-ar ajuta pe toți'", a declarat Kelemen Hunor, conform Agerpres.

"Ultima dată la consultări ne-am întâlnit, atunci încă nu era ales Ilie Bolojan în funcția de președinte al Senatului. Dar și în acea perioadă eu public de fiecare dată am spus că asta ar fi varianta bună, corectă și în continuare susțin acest lucru", a mai subliniat Hunor.

Potrivit acestuia, tensiunea asupra demisiei Preşedintelui va continua până la noile alegeri.

"Oamenii, pe de o parte, înțeleg greu de ce au fost anulate alegerile, fiindcă au fost puține explicații, mai văd fel de fel de reportaje, investigații jurnalistice, dar ei spun: <>", a subliniat politicianul.

Acesta a adăugat faptul că lucrează bine în coaliţie cu Preşedintele Senatului, Ilie Bolojan.

"N-am avut conflicte, n-am avut dispute inutile, da. În coaliție lucrăm bine. [...] A venit de la Oradea. Noi am avut conflicte legate de Bihor și de Oradea și la nivel național noi depășim conflictele locale, nu aducem, nu le ridicăm la nivel național.

Alegerile prezidenţiale din 2025 vor avea loc pe 4 mai, respectiv 18 mai.