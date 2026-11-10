„Campionii ne arată destinația”: România ar putea deveni un lider european în eSports. Ce spune preşedintele Institutului Sportiv Român

6 minute de citit Publicat la 19:34 10 Noi 2026 Modificat la 19:34 10 Noi 2026

O echipă de eSports (S) și preşedintele Institutului Sportiv Român, Adrian Florian Socaciu (D). Colaj foto: Getty Images / Agerpres

Preşedintele Institutului Sportiv Român, Adrian Florian Socaciu, a vorbit, marți, într-un interviu pentru News.ro, despre ambiția României de a deveni un lider european în eSports (n.r. - competiții internaționale la jocuri video, precum Counter Strike), dar și despre oportunităţile economiei digitale şi despre proiectele care pot transforma performanţa individuală într-un avantaj naţional. România are deja campioni mondiali în eSports şi o industrie a jocurilor video care generează sute de milioane de euro, iar următoarea provocare este transformarea acestor atuuri într-un ecosistem capabil să creeze valoare economică, oportunităţi pentru tineri şi influenţă internaţională.

Adrian Florian Socaciu, preşedintele Institutului Sportiv Român şi iniţiator şi promotor al demersului legislativ pentru recunoaşterea eSports, a vorbit despre viitorul industriei, rolul educaţiei şi ambiţia de a construi un model românesc cu relevanţă europeană.

Întrebat cum pot fi transformate performanțele individuale într-un avantaj strategic național, Socaciu a spus că „printr-o schimbare de perspectivă”.

„Să privim performanţa ca pe punctul de plecare al unei construcţii mai ample. Răzvan „RvPLegend” Puiu a câştigat la Paris FC Pro World Championship şi un premiu de 250.000 de dolari. Este o performanţă extraordinară, care demonstrează capacitatea talentului românesc de a concura la cel mai înalt nivel.

În jurul unui campion pot creşte antrenori, specialişti în analiză, organizatori, producători de conţinut şi antreprenori. Fiecare performanţă poate genera noi competenţe, investiţii şi oportunităţi. Campionii ne arată destinaţia. Responsabilitatea noastră este să construim autostrăzile viitorului, pe care să poată avansa generaţiile următoare.

România are oportunitatea de a transforma excelenţa individuală într-o capacitate naţională de a crea valoare economică şi recunoaştere internaţională. Iar aceasta este o ambiţie care merită asumată”, a spus el.

În România, industria jocurilor video generează deja sute de milioane de euro, iar țara noastră poate deveni un jucător important în economia digitală globală „prin dezvoltarea propriilor produse, tehnologii şi companii competitive internaţional”.

„Potrivit raportului RGDA, industria românească de dezvoltare a jocurilor a generat, în 2025, aproximativ 341 de milioane de euro, prin 234 de studiouri şi circa 6.000 de profesionişti. Aceste cifre descriu dezvoltarea jocurilor video, un sector distinct de eSports.

În jurul competiţiilor de eSports se dezvoltă activităţi economice în producţie video, software, analiză de date, marketing şi organizare de evenimente. O companie românească poate crea tehnologia folosită pentru administrarea competiţiilor internaţionale. O echipă de producţie din România poate realiza transmisiuni pentru turnee urmărite în întreaga lume.

Acestea sunt oportunităţi concrete de dezvoltare economică. În economia viitorului, adevărata putere aparţine celor care creează valoare şi deţin capacitatea de a o multiplica. România trebuie să îşi propună să dezvolte mai multă proprietate intelectuală, să construiască branduri proprii şi să transforme expertiza locală în produse şi servicii exportate internaţional.

Aici se află unul dintre cele mai importante avantaje competitive pe care le putem construi”, a subliniat el.

Adrian Socaciu a inițiat și promovat un demers pentru recunoașterea oficială, prin lege, a eSport-urilor.

„O industrie se dezvoltă sănătos atunci când participanţii îşi cunosc drepturile, organizaţiile îşi pot planifica investiţiile, iar responsabilităţile sunt bine definite. România are deja exemple valoroase de colaborare. În sezonul 2026 al eSuperligii au fost reprezentate toate cele 16 cluburi din Superliga României, într-o competiţie conectată la circuitul internaţional EA Sports FC (n.r. - fostul joc FIFA).

Răzvan Puiu a câştigat eSuperliga în ultimele două sezoane înainte de a deveni campion mondial. Este un exemplu despre cum o competiţie bine organizată poate contribui la dezvoltarea performanţei. Recunoaşterea legislativă trebuie să urmărească obiective concrete: claritate contractuală, protecţia jucătorilor şi responsabilităţi bine definite, cu respectarea drepturilor editorilor de jocuri.

O lege bună creează încredere. Iar încrederea este infrastructura pe care se construiesc investiţiile şi performanţa durabilă.

Susţin un model dezvoltat împreună cu industria, în care experienţa celor care au construit deja organizaţii şi competiţii contribuie direct la calitatea soluţiilor adoptate. Cele mai valoroase legi sunt cele care deschid oportunităţi pentru oameni şi creează premisele dezvoltării generaţiilor viitoare”, a adăugat Socaciu.

La nivel internațional, milioane de adolescenți sunt pasionați de gaming, adică de jocurile video. Președintele Institutului Sportiv Român subliniază că această pasiune poate fi transformată într-o resursă „prin educație, echilibru și orientare către competențe reale”.

„Gamingul face parte din universul digital al noilor generaţii. Această pasiune poate deveni un punct de plecare către programare, design, producţie video, analiză de date sau organizarea de evenimente. Performanţa în eSports presupune disciplină, strategie, coordonare şi pregătire structurată. Pentru tineri, toate acestea trebuie integrate într-un cadru care pune pe primul plan educaţia, sănătatea şi dezvoltarea echilibrată.

Părinţii, profesorii şi organizaţiile au un rol esenţial în această construcţie. Un campion mondial reprezintă un exemplu de excelenţă. Fiecare copil are propriile aptitudini şi propriul traseu de dezvoltare.

Miza este să transformăm pasiunea pentru tehnologie într-o oportunitate de învăţare şi dezvoltare. Un tânăr care descoperă gamingul poate ajunge să creeze un joc, să dezvolte o aplicaţie sau să construiască o companie. Adevărata performanţă a unui sistem educaţional este să îi ajute pe tineri să îşi descopere potenţialul şi să îl transforme în competenţe valoroase”, consideră el.

După ce România a demonstrat, prin Răzvan Puiu și nu numai, că poate produce campioni mondiali, țara noastră are oportunitatea de a deveni una dintre țările care pot defini viitorul eSports-ului european, „și trebuie să avem ambiţia, viziunea şi determinarea de a o transforma în realitate”.

„România are această oportunitate şi trebuie să avem ambiţia, viziunea şi determinarea de a o transforma în realitate. Avem jucători valoroşi, experienţă în organizarea competiţiilor internaţionale, profesionişti în tehnologie şi comunităţi puternice.

Următorul pas este să conectăm aceste resurse şi să dezvoltăm un model românesc de colaborare şi performanţă. Putem aduce împreună jucători, organizatori, editori de jocuri, companii şi cercetători pentru a dezvolta soluţii privind protecţia minorilor, integritatea competiţiilor, transparenţa şi soluţionarea disputelor.

Aceste soluţii pot fi testate, evaluate şi îmbunătăţite, astfel încât experienţa românească să devină relevantă şi pentru partenerii europeni. Adevărata influenţă începe atunci când ceea ce construieşti devine valoros şi pentru ceilalţi.

Vreau să văd România devenind un loc în care Europa vine să concureze, să colaboreze şi să înveţe din experienţa noastră. Statutul de lider se câştigă prin rezultate, prin încrederea partenerilor şi prin capacitatea de a construi ceva care depăşeşte graniţele propriei ţări”, a mai spus el.

El a subliniat că, peste 10 ani, vede „o Românie care transformă talentul în prosperitate şi inovaţia în avantaj competitiv internaţional”.

„Văd companii româneşti care dezvoltă tehnologii folosite în întreaga lume, profesionişti care îşi construiesc cariere aici şi organizaţii care atrag parteneri internaţionali prin calitatea proiectelor lor. eSports-ul poate deveni una dintre punţile care conectează sportul, educaţia, cultura, tehnologia, securitatea şi economia.

Peste zece ani, rezultatele ar trebui să se vadă în companii competitive internaţional, în tehnologii proprii, în profesionişti bine pregătiţi şi într-un ecosistem eSports recunoscut pentru calitatea sa. O ţară devine puternică atunci când reuşeşte să transforme talentul unei generaţii în oportunităţi pentru generaţiile următoare. Aceasta este construcţia la care vreau să contribui”, subliniază el.

El spune că primul proiect concret ar trebui să fie „un proiect pilot de colaborare internaţională prin eSports, construit în jurul conceptului eSports Diplomacy”.„

Propun să începem cu un proiect pilot de colaborare internaţională prin eSports, construit în jurul conceptului eSports Diplomacy. Obiectivul este să transformăm competiţiile în platforme de cooperare între organizaţii, profesionişti şi instituţii din mai multe ţări.

Proiectul ar avea trei etape.

Prima este identificarea partenerilor din România şi din alte state europene, stabilirea obiectivelor şi a resurselor necesare.

A doua este organizarea unui program comun care să includă stagii de pregătire, meciuri de verificare, schimburi de experienţă între antrenori şi întâlniri profesionale privind protecţia jucătorilor şi integritatea competiţiilor.

A treia este evaluarea rezultatelor: câte parteneriate au fost create, ce oportunităţi concrete au avut jucătorii şi câte colaborări continuă după încheierea programului.

Organizaţiile de eSports ar coordona activitatea sportivă, iar ambasadele şi institutele culturale ar putea facilita contactele internaţionale. Primul obiectiv este să definim proiectul împreună cu partenerii interesaţi şi să stabilim un calendar realist de implementare.

Vreau ca România să devină un loc în care partenerii internaţionali vin pentru performanţă şi revin pentru valoarea colaborărilor. Pentru mine, leadershipul înseamnă să transformi o direcţie în acţiune, acţiunea în rezultate şi rezultatele în oportunităţi pentru ceilalţi”, a încheiat el.