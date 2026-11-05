Mircea Badea, despre Lamborghini-ul fotbalistului Hugo Ekitike: „Urâte sunt jantele astea. Zici că sunt de la Vitan-Bârzești”

3 minute de citit Publicat la 08:52 05 Noi 2026 Modificat la 08:52 05 Noi 2026

Mircea Badea (S) și atacantul Liverpool, Hugo Ekitike (D). Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Realizatorul „În Gura Presei”, Mircea Badea, a vorbit, marți seară, despre noul Lamborghini Revuelto, de 750.000 de euro, al atacantului Hugo Ekitike de la Liverpool. „Modelul are culoarea alb-mat. Dintre toate culorile de pe planeta asta, asta e culoarea pe care a ales-o el, adică alb-ambulanță”, a spus Mircea Badea, adăugând că jantele mașini sunt urâte: „Zici că sunt de la Vitan-Bârzești”.

„Starul lui Liverpool. Am auzit de Liverpool, de domnul ăsta, starul lui Liverpool nu am auzit, dar dânsul și-a achiziționat un bolid complet personalizat. Asta mi se pare tare. Personalizat, în valoare de 750.000 de euro. Este model unic în lume. Hugo Ekitike, încântat, Badea. Nu am auzit de Hugo Ekitike, da, am și eu lipsurile mele. Hugo Ekitike, de 24 de ani, atacantul lui Liverpool. Parcă, din ce am verificat, Liverpool nu a dat un gol în ultimele cred că două meciuri. Sigur nu i-a dat gol lui Arsenal acasă. Deci a jucat Liverpool acasă cu Arsenal și cred că luă bătaie cu 0-1. Atacantul cred că era ocupat cu Lamborghini-ul.

Na, e greu. Ekitike, atacantul lui Liverpool, și-a achiziționat un Lamborghini Revuelto personalizat în întregime. Ce înseamnă personalizat, unic în lume? Păi, dacă e personalizat... Detalii tehnice? Ia să vedem. Modelul are culoarea alb-mat. Dintre toate culorile de pe planeta asta, asta e culoarea pe care a ales-o el, adică alb-ambulanță.

Modelul are culoarea alb-mat, prezintă mai multe linii agresive. Păi, e Lamborghini. Cine scrie articolele astea? Și conține elemente din fibră de carbon. Normal, ca toate mașinile noi conțin elemente din fibră de carbon. Bă, cine scrie articolele astea?

LED-uri roșii? Ia, auzi-mă, ce banalitate. Și jante albe. Da, urâte sunt, iară nu vreau să le laud. Da, urâte sunt jantele astea, că sunt urâte. Zici că sunt de la Vitan-Bârzești. Bun. Autovehiculul este personalizat în întregime după preferințele atacantului lui Liverpool, finisajele fiind realizate de Morthers, o companie specializată în automobile de lux.

Acest Lamborghini Revuelto deține un motor V12 aspirat natural. Asta înseamnă că nu e turbo. Interesant, de 6,5 litri. Deci, ca mașinile americane, cum e Corvette-ul. Are un motor care începe de aici și se termină acolo. Are un prieten de-al meu un Corvette vechi de vreo 20 de ani și îl conduce fratele vostru, îl conduc de dracii îl găsesc, în sensul regulamentar.

E interesant că are motor aspirat. Motor american, mă rog, ăsta e motor italian. Îți dai seama, aspirat, 6,5 litri, cu trei motoare electrice. Hai că ne-am stricat, hai să plecăm acasă. Deci are și trei motoare electrice, dezvoltând o putere totală de aproximativ 1.015 cai. Am înțeles bine? Bun. Aveți grijă de el. Ekitike, uite-l, Ekitike, conduce Lamborghini Revuelto, personalizat. Foarte bine.

Ajunge foarte repede la 100 (n.r. - km/h), vă dați seama, practic instant ajunge la 100”, a spus Mircea Badea, despre Lamborghini-ul lui Ekitike.

Ulterior, el a vorbit și despre viteza mersului pe jos.

„Vom vorbi în continuare tot despre viteză, de data aceasta, a mersului. Atenție la mers. Viteza cu care mergi pe jos ar putea oferi indicii despre cât vei trăi.

Aoleu, aoleu, dar nu era... Auzi, viteza până acum a mersului, mers de om, așa, nu era 5 km/h? Adică, sigur, unii poate merg cu patru, alții poate merg cu șase. Dar care-i treaba?

Viteza cu care o persoană merge în mod obișnuit ar putea oferi un indiciu simplu despre starea generală de sănătate și speranța de viață, sugerează un nou studiu.

Aia e, tătuțule! O cercetare, asta zic, a venit. Cercetătorii au urmărit 4.067 de adulți din Marea Britanie, cu o vârstă medie de aproximativ 69 de ani, pentru a afla dacă ritmul lor obișnuit de mers este asociat cu riscul de deces în timp.

E destul de sinistră cercetarea. Așa, și care e ideea? Mersul mai rapid, atât în timpul testului, cât și în activitățile obișnuite, a fost asociat cu un risc mai mic de deces.

Legătura... Tu îți dai seama cu ce viteză mergea Mihai Șora la proteste în Piața Victoriei? Tu îți dai seama ce e-n asta?

În sfârșit, pentru a merge într-un ritm alert ai nevoie de picioare puternice. Te-ai fi gândit? Uite, e nevoie de un studiu să spună: deci e nevoie de picioare puternice. Zi-mi așa! De o inimă și plămâni sănătoși, de un echilibru bun, ca să nu te împiedici, și de un creier și un sistem nervos capabil să coordoneze toate aceste funcții. Până acum nu știam că e așa.

Hei, ia uite, cine nu merge ia condamnare, cine nu sare... De aici și săreau ăștia: „Cine nu sare ia condamnare”. E corect. Hai să mergem. Bun. Ia să vedem mai departe.

Când viteza de mers începe să scadă, aceasta este adesea un semnal de avertizare timpurie că unul dintre aceste sisteme își pierde din capacitate. Aia e... Pușca și cureaua lată, ce mers aveam eu odată! O singură dată, după aia s-a dus”, a adăugat el.

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