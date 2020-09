Avantajele unui proiect casa cu mansarda

Motivul popularitatii unui proiect casa cu mansarda consta in posibilitatea de a dubla spatiul de locuit cu costuri minime de constructie.

Daca ne dorim ca constructia unei case cu mansarda sa fie una durabila, este necesar sa tinem neaparat cont de urmatoarele particularitati:

o buna izolare termica este o conditie necesara pentru constructie, in caz contrar, scaderea temperaturii in partea superioara a casei nu va permite utilizarea ei in mod normal;

nu mai putin important este impermeabilizarea. La sigur nimeni nu va dori ca apa de ploaie sa intre prin acoperit in casa;

pentru proiecte case cu mansarda se va acorda intotdeauna preferinta materialelor de finisare usoare. Incarcarea excesiva poate provoca aparitia fisurilor din pereti si fundatie.

O serie de avantaje inerente fac casele cu mansarda accesibile si foarte comode:

Construirea unei case cu mansarda este una dintre cele mai rentabile lucrari de constructie si instalare. Suprafata utila a casei este dublata din cauza folosirii competente a podelei mansardei. Constructia mansardei nu atrage dificultatile asociate cu instalarea comunicatiilor. De regula, acestea sunt deja disponibile la parter si este suficient sa le prelungesti spre nivelul superior. Cantitatea de caldura pierduta printr-o mansarda este redusa semnificativ datorita materialelor folosite. Si aceasta este o economie serioasa. Finisarea spatiului de la mansarda se poate face treptat, totodata traind confortabil la parter. Exista multe posibilitati de a folosi etajul mansardat: fie ca iti organizezi acolo un atelier, o camera de joaca, un dormitor sau orice alta destinatie a camerei doresti. Numarul de idei pentru decorarea mansardei este pur si simplu nelimitat.

In concluzie, putem spune ca o casa cu mansarda si-a primit popularitatea foarte meritat. Disponibilitatea, o selectie larga de diverse machete, rentabilitatea intretinerii si usurinta constructiei - toate acestea fac ca acest tip de proiecte case mansarda sa fie foarte convenabile. Daca esti in cautarea unei optiuni pentru o casa ieftina si confortabila, asigura-te ca iei in considerare ideea de a proiecta si a construi o casa cu mansarda.