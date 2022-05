Cum a fost prins Guru din Hunedoara. Poliția și DGASPC anunță ce au găsit la perchezițiile de la "Copiii Soarelui", în Dumbrava de Sus

Autoproclamatul lider spirtual de 59 de ani a pus bazele unei comunități unde trăiesc diferite persoane care slujesc emancipării spirituale.

Potrivit unor surse Antena 3, bărbatul își trecea copiii din comunitate pe numele sau, pentru a-i ține legați de loc. Șapte copiii sunt în această situație, oficial, potrivit DGASPC Hunedoara.

Se pare că ieri, înainte de ultimele descinderi, dispăruseră toți copiii din comunitate. O mașină în care se aflau mame și copii a fost văzută plecând din zonă.

"În relații cu persoane de sex feminin, bărbatul este bănuit că ar fi comis repetat fapte de hărțuire sexuală și de viol, ar fi împiedicat accesul la învățământ copiilor care locuiesc în cadrul comunității, aceștia nefiind înscriși la vreo unitate școlară", a transmis Agent șef Carla Strujan, purtător de cuvânt al IPJ HD.

"Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad, pe 24 mai 2022, polițiștii IPJ HUnedoara, SIC și Poliția Municipiului Brad, cu sprijinul SAS și jandarmilor, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară în Brad și a localității învecinate, au ridicat mai multe mijloace materiale de proba.

Perchezițiile domiciliare efectate în prezența reprezentanților DGASPC HUnedoara, care au evaluat situația celor 23 de minori prezenți la fața locului, fiind prezente și echipaje medicale, dat fiind faptul că în acest comunități se aflau și femei însărcinate

La dată de 25 mai, în urmă probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, pentru șantaj, viol, împiedicarea accesului la învățământ general obligatoriu și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Pe 26 mai, judecătoria a dispus arestarea preventivă. Inculpatul a fost dus în arestul Hunedoara. Se continuă cercetările în acest caz", a mai transmis aceasta.

Guru din Hunedoara, cunoscut ca "Adi de la Brad", arestat preventiv. Mărturii șocante ale membrilor comunității spirituale: "Tații copiilor nu aveau voie să ii vadă, că le transmiteau karmă"

Un lider al unei comunități spirituale din Munții Apuseni a fost arestat. Bărbatul este cunoscut că "Adi de la Brad" și a înființat în urmă cu mulţi ani comunitatea numită "Copiii Soarelui". Sute de oameni, chiar și din alte țări, vin aici să mediteze și să trăiasca aproape de pământ.

În timp, Asociaţia Culturală ”Copiii Soarelui” a cumpărat multe terenuri și case în sătucul hunedorean Dumbrava de Sus. Acum polițiștii îl bănuiesc pe liderul comunității de mai multe infracțiuni, printre care şantaj, viol şi hărțuire sexuală.

Asociația "Copii Soarelui" este coordonată de Adrian Ardelean Farcaș, cunoscut în zona că "Adi de la Brad". A fost miner și se laudă cu capacitățile sale extrasenzoriale. Polițiștii s-au sesizat, în urmă cu o lună, după ce au apărut mai multe informații că în comunitate se întâmplă lucruri ciudate. Este vorba de infracțiuni prin care persoanele care ajung acolo ar fi private de libertate, iar femeile sunt hărțuite sexual.

Una dintre tinerele care l-a cunoscut pe guru-ul comunității este chiar o fosta cântăreață. Damia Salloums spune că și-a depăşit frica. Într-o filmare postată pe o rețea de socializare fata povestește ce a trăit în centrul de meditații de la Dumbrava de Sus.

"Adevărul e că nu știu ce face acest om care deține acest loc (...) Dar prin tot ce face e contrar, manipulează, cei din jurul lui sunt manipulați prin frică, nu au putere de decizie, se bagă în viața lor familială și sexuală.", povestește tânăra.

"Tații copiilor nu aveau voie să îi atingă, să ii vadă, că le transmiteau karmă"

Fata a locuit aproape trei ani lângă Copiii Soarelui. A făcut cursuri, a muncit. S-a îndrăgostit și a făcut un copil cu un bărbat din comunitate. Toți trei au părasit comunitatea la începutul anului 2021.

"Nu știu ce puteri extrasenzoriale are, dar are putere de manipulare și de a înnebuni oamenii. Și oamenii îl lasă. Nu au grijă de animale, locul e plin de purici, plantele sunt îngrijite când și cum.

Este un om nervos, supărat, e porcos, libidinos, se dă la toate femeile, manipulează și are grijă ca cei care se deschid să facă ce zice el. Tații copiilor nu aveau voie să îi atingă, să ii vadă, că le transmiteau karmă", a mai povestit fosta cântăreață.

"Omul are mai multe femei, cu care are mai mulți copii. Sunt femei puternice dar abuzate emoțional"

Centrul de meditații a fost înființat în 1997 și în prezent zeci de oameni locuiesc în satul Dumbrava de Sus, în comunitatea care are circa o mie de vizitatori în fiecare an. Guru le promitea cursuri de Vipassana, o tehnică de meditație indiana, deși fostul miner nu are nici un fel de certificare.

"Omul are mai multe femei, cu care are mai mulți copii, eu nu l-am judecat. Sunt femei puternice dar abuzate emoțional, li se spune că li se arde karma pentru că au relații cu el", spune Damia Salloums.

Capacități extrasenzoriale nu l-au ferit însa de ancheta poliției care bănuiește că guru este departe de omul venerat de Copiii Soarelui. Recent, 14 percheziții domiciliare au avut loc în zonă.

Politiştii spun că au găsit acolo şi peste 20 de copii care nu au fost niciodată la şcoală. Deocamdată guru se află în arest şi cercetările procurorilor continuă în acest caz.

„La dată de 26.04.2022, Poliţia Municipiului Brad a fost sesizată cu privire la apariţia în spaţiul public a unor informaţîi cu privire la comiterea de infracţiuni contra libertăţîi persoanei şi infracţiunii contra integrităţii sexuale, ce ar fi fost săvârşite în cadrul unei comunităţi (având statut de „asociaţie culturală”) dintr-o comună din apropierea municipiului Brad.

În urmă activităţilor investigative efectuate în cauză, poliţiştii au stabilit că autoproclamatul lider spiritual al comunităţîi, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a pus bazele unei comunităţi în care locuiesc diferite persoane, sub pretextul că slujesc „emancipării spirituale” (în relaţie cu persoanele de sex feminin, bărbatul este bănuit că ar fi comis, în mod repetat, fapte de hărţuire sexuală şi de viol). Totodată, acesta ar fi împiedicat accesul la învăţământul general obligatoriu al minorilor care trăiesc în cadrul comunităţîi, aceştia nefiind înscrişi la nici una dintre unităţile de învăţământ ale statului român”, transmite IPJ Hunedoara.