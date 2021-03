Preşedintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătăţii reacţionează la declaraţia premierului Cîţu

Dorel Săndesc a spus la Antena 3, că dacă acest lucru s-a întâmplat, s-a făcut cu acordul autorităţilor şi îi aminteşte totodată premierului, că nu toate paturile din secţiile ATI sunt dotate corespunzător.

De asemenea, şeful Societății ATI din România a prezentat trei măsuri majore care trebuie implementate pentru a rezolva problema cu care se confruntă secţiile ATI.

Declaraţia scandaloasă a premierului Florin Cîţu

El îi acuză pe managerii de spitale că au scăzut numărul de paturi de la Terapie Intensivă, deşi el a cerut contrariul.

Premierul susţine că sunt resurse pentru a creşte numărul de paturi de la 1.400, la 1.600

''Seriozitatea problemei în ATI este oglinda gravităţii situaţiei pandemice''

''În sfârşit, vedem că în acest an se realizează de către toată lumea, de autorităţi, seriozitatea problemei în ATI şi care de fapt este oglinda gravităţii situaţiei pandemice, în condiţiile scăderii numărului de teste, a scăzut numărul de cazuri pozitive, dar acest lucru este mai puţin relevant decât realitatea ATI, acolo unde sunt cazuri reale şi foarte grave şi acum iată, că vedem tot ceea ce noi am sesizat şi anume, pericolul ca sectorul ATI să se blocheze, se întâmplă.

A fost o perioadă la începutul anului, când unele spitale au redus din numărul de paturi ATI, dar sigur nu au făcut-o de capul lor, au făcut doar cu aprobarea autorităţilor centrale, atunci când părea că ne stabilizăm sau începem o curbă descendentă.

''Noi oricum suntem la luptă de la începutul crizei''

Dacă toată lumea realizează problema majoră de la ATI şi toată lumea ne cheamă la luptă, pentru că noi oricum suntem la luptă de la începutul crizei. Este important să se asigure soluţiile pe care noi le-am înaintat în mai multe rânduri autorităţilor. Nu aş vrea ca această chemare la luptă să se facă în paralel cu tăierea din muniţie. Nimeni nu poate considera asta o atitudine logică şi mă refer aici la programul de finanţare a secţiilor ATI. Secţiile ATI, au pe lângă fondurile pe care le primesc spitalele de la Casa de Sănătate, un program specific prin care să se compenseze costurile foarte mari ale îngrjirilor pacienţilor critici. Acest program a avut un anume buget anul trecut, ţinând cont de condiţii, un buget acceptabil. Este obligatoriu ca n acest an acest buget să crească. În anul trecut am reuşit să implementăm programe multiple prin care am dublat dotările din secţiile ATI.

În mod logic şi costurile cu îngrijirea pacienţilor, cu număr dublu de ventilatoare, de monitoare, cu foarte multe paturi în plus, toate aceste costuri cresc şi atât evaluarea unor specialişti din Ministerul Sănătăţii, cât şi evaluarea făcută de noi, Societate ca Română de ATI şi Comisia ATI, au arătat că este necesară creşterea finanţării faţă de bugetul de anul trecut şi sperăm ca să se înţeleagă măcar acum acest lucru, pentru că nu am avut semnale foarte optimiste, încurajatoare de la nivelul Ministerului Sănătăţii, în ceea ce priveşte finanţarea secţiilor ATI.

''Nu avem nicio confirmare că bugetul se asigură măcar la nivelul de anul trecut''

A doua propunere urgentă. Se cheamă la luptă, dar se cheamă oştile la luptă. Trebuie să avem oşti. Ori, spitalele care ţin de Ministerul Sănătăţii au un în continuare posturile blocate, spre deosebire de celelalte spitale care ţin de autorităţi locale şi care au început să scoată posturi la concurs pentru angajare în condiţii obişnuite, adică cu contract pe perioadă nedeterminată şi nu doar acea angajare care nu îi conferă o certitudine celui care se duce pe perioadă determinată. Nu credem că mai putem tolera acest lucru.

''Se impune de urgenţă deblocarea posturilor din Ministerul Sănătăţii''

Este o soluţie logică pentru a creşte, cât putem să mai creştem numărul de medici, asistenţi medicali şi celălalt personal.

A treia solutie. Noi am demarat o serie de proiecte, inclusiv cu Ministerul Sănătăţii, Banca Mondială, Ministerul Fondurilor Europene, campanii umanitare de amploare susţinute printre altele în mod esenţial de emisiunile Antenei, prin acel Teledon record în Europa şi am reuşit să creştem semnificativ dotările. Avem astăzi, faţă de 1300 de ventilatoare, în jur de 3.000 acum, mai mult decât dublu, dar, dacă vorbim de capacitatea de răspuns a ATI şi acesta este subiectul zilei, trebuie atunci, să continuăm logic, dotarea tuturor celor 4.175 de paturi ATI din structura spitalelor, ca o etapă obligatorie dintr-un program de pregătire pentru un răspuns la criza majoră, aşa cum este aceasta. Avem 4.175, măcar pe alea să le dotăm şi desigur este logic chiar să avem un număr în plus pentru a putea extinde zonele ATI în afara paturilor existente în structura spitalelor.

Sunt trei măsuri clare, majore care trebuie implementate, dacă dorim cu adevărat să rezolvăm problema'', a declarat marţi, în exclusivitate la Antena 3, Dorel Săndesc, şeful Comisiei ATI din Ministerul Sănătăţii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal