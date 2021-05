Florin Cîţu: "Gradul de îndatorare al României nu e deloc mare, cum se spune. De aceea, ne permitem împrumuturi"

"Nu e adevărat că avem un grad mare de îndatorare. Relativ la ce e în UE, suntem ok, puţin sub pieţele emergente, dar în ce priveşte UE, mult sub gradul de îndatorare faţă de celelalte ţări.

De aceea, România îşi permite să se împrumute şi chiar la dobânzi foarte mici.

Florin Cîţu: Tocmai de aceea putem lua împrumuturi şi prin PNRR, că avem un grad de îndatorare foarte mic

Tocmai de aceea, vrem să luăm şi putem lua împrumuturi prin PNRR, pentru că avem un grad de îndatorare foarte mic.

Iar ceea ce a spus agenţia de rating Standards and Poor's a fost foarte clar.

S-a schimbat perspectiva de la negativ la stabil, urmează şi pozitiv", a afirmat, marţi, premierul Florin Cîţu, la Radio Guerilla.

Cîţu: Am recuperat tot ceea ce am pierdut în pandemie

Totodată, şeful Guvernului apreciază că impactul economic al pandemiei COVID-19 a fost atenuat și toate pierderile au fost recuperate. Potrivit lui Cîțu, situația economică este foarte bună, iar creșterea economică se va situa între 6% și 9%.

"Am reușit să recuperăm tot ceea ce am pierdut în pandemie. Avem creștere economică, suntem printre singurele țări din Europa, pentru că restul țărilor au avut parte de o scădere economică, noi în același timp am crescut.

Eu zic că ceea ce a fost mai rău a trecut, dar este adevărat că vor exista ajustări.

Aproape toate instituțiile internaționale și-au rezivuit prognoza pentru România și vom avea o creștere economică între 6% și 9%.

Există foarte multe resurse în economie nefolosite și asta îți permite să mergi mai departe. De obicei, în perioade de genul ăsta urmează un boom economic, dacă ne uităm la precedentele crize", a spus Florin Cîțu.

Declaraţia lui Cîţu privind gradul de îndatorare vine după ce liderii partidelor din opoziţie au spus că datoria publică a ţării a ajuns la 48% din PIB şi este mare, iar acest lucru va duce la sancţiuni pentru România.

Marcel Ciolacu, avertisment: Pensiile şi salariile, îngheţate

Liderul PSD a afirmat că modul în care Guvernul Cîţu a gestionat situaţia economică va face ca salariile din sistemul public şi pensiile să fie îngheţate anul acesta.

"Nu știu dacă ei au aflat (n.r. - cei de la guvernare), dar există legea 69/2013. Este o lege în vigoare. În cazul în care datoria publică se încadrează între 45-50%, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte un raport în Guvern cu măsurile pe care le vor lua pentru a scădea datoria publică.

Dacă vom ajunge la o datorie publică între 50% - 55%, asta se va întâmpla dacă venim cu tot împrumutul de 15 miliarde din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Mai mult, acest procent duce la înghețarea salariilor și pensiilor din sistemul public. Trebuie să prezinte situația românilor, să li se spună de ce dorim să se împrumutăm. Asta ne va aduce, în anul 2021, acest Guvern", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.



