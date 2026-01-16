Jaf armat ca în filme, într-un magazin din New York: Hoții au furat cartonașe Pokemon. La cât erau evaluate

1 minut de citit Publicat la 17:44 16 Ian 2026 Modificat la 17:44 16 Ian 2026

Mai multe cartonaşe Pokemon au fost furate în timpul unui jaf armat la New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai multe cartonaşe Pokemon de mare valoare au fost furate în timpul unui jaf armat comis într-un magazin specializat din New York, a anunţat joi Poliţia americană locală, transmite Agerpres citând AFP.

Imaginile înregistrate în acel magazin îl arată pe un bărbat care purta o glugă, îmbrăcat în negru şi îndreptând un obiect ce părea un pistol spre o persoană care stătea aşezată pe scaun şi cu mâinile ridicate în aer.

Potrivit presei americane, unele dintre cartonaşele furate aveau o valoare individuală ce putea ajunge la 5.500 de dolari.

Poliţia din New York a precizat că a fost alertată miercuri seară în legătură cu faptul că trei bărbaţi au intrat în magazinul The Poké Court din Manhattan, apoi „au agitat o armă de foc şi au proferat ameninţări la adresa persoanelor prezente”.

Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 100.000 de dolari, potrivit poliției.

Hoții sunt căutați de poliție

„Apoi au furat mai multe mărfuri, precum şi bani lichizi şi un telefon”, a precizat un purtător de cuvânt, adăugând că nicio arestare nu a fost efectuată deocamdată.

Proprietara magazinului, Courtney Chin, a declarat într-un mesaj video publicat pe Instagram că angajaţii şi clienţii sunt teferi şi nevătămaţi. Ea a publicat şi o listă cu cartonaşele furate.

Mai multe persoane se aflau în acel moment în magazin pentru a participa la un eveniment în momentul în care s-a produs jaful.

Franciza Pokemon a generat încasări de 12 miliarde de dolari din licenţe în 2024, potrivit revistei de specialitate Licence Global, mai mult decât încasările obţinute de gigantul din industria jucăriilor Mattel.

Mai devreme, în această lună, cartonaşe cu o valoare de aproximativ 300.000 de dolari au fost furate în timpul unui alt jaf armat comis în California.