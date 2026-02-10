Descoperire rară într-o zi obişnuită de săpături lângă Sfântu Gheorghe: S-a găsit o figurină feminină veche de peste 7.500 de ani

Astfel de figurine sunt rare în cultura Starčevo-Criș, au spus specialiştii. Sursa colaj foto: Facebook/MNCR - Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, au anunțat, marți, reprezentanții instituției, potrivit Agerpres. Având o înălţime de 6 centimetri, statueta a fost modelată dintr-un lut amestecat cu pleavă și nisip. "Astfel de figurine sunt rare în cultura Starcevo-Criș, ceea ce face descoperirea de la Arcuș cu atât mai valoroasă", a spus dr. Dan-Lucian Buzea, arheolog la MNCR - Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni.

Potrivit arheologilor, descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor preventive din zona Arcuș - Platoul Târgului (Vasarteto), în contextul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice necesare zonei Sepsi Arena.

Săpăturile au scos la iveală urmele unei așezări neolitice datate între anii 5.800 și 5.500 î.Hr., aparținând culturii Starcevo-Criș, una dintre cele mai vechi culturi agricole din sud-estul Europei, iar statueta a fost găsită într-o locuință veche de peste șapte milenii, printre fragmente de vase, urme de lut ars și cărbune.

"Figurina, înaltă de doar 6 centimetri, a fost modelată dintr-un lut amestecat cu pleavă și nisip, apoi arsă la o temperatură ridicată. Are o culoare cărămizie deschisă, iar pe partea din față se observă nuanțe brun-închise, semn că acolo focul a atins-o mai mult. Chipul ei nu este detaliat, dar detaliile esențiale sunt ochii incizați în formă de «V», un mic nas oval și linii fine care redau părul lung, probabil prins într-un coc – una dintre cele mai vechi reprezentări de coafură feminină cunoscute în zona nord-dunăreană.

Brațele, modelate lateral, par ridicate, iar în față se disting două mici proeminențe care indică sânii – semn clar că avem de-a face cu o figură feminină. Poziția aceasta, cu brațele deschise, era specifică reprezentărilor din neolitic, simbolizând rugăciunea, invocarea sau comuniunea cu divinitatea", a declarat arheologul Dan-Lucian Buzea, citat într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Specialiștii consideră că figurina ar fi putut avea un rol ritualic, fiind folosită ca ofrandă, amuletă sau obiect legat de fertilitate ori protecția locuinței, însă, indiferent de funcția avută, artefactul oferă o perspectivă prețioasă asupra comunităților neolitice timpurii.

"Astfel de figurine sunt rare în cultura Starcevo-Criș, ceea ce face descoperirea de la Arcuș cu atât mai valoroasă. Majoritatea «idolilor» cunoscuți din aceeași perioadă provin din Banat sau din zona Crișului, iar multe dintre ei au forme accentuate, de tip «Venus» – statuete cu șolduri pronunțate, simboluri ale fertilității. Cea de la Arcuș, însă, este diferită: lipsesc trăsăturile exagerate, fiind mai degrabă o siluetă subțire, simplă, dar plină de expresivitate.

Această mică figurină de lut, veche de peste 7.500 de ani, ne oferă o fereastră spre lumea de atunci – o lume în care oamenii începeau să-și clădească sate, să cultive pământul și să caute sensuri spirituale în gesturi și simboluri. Poate că era o ofrandă, poate o amuletă, poate un obiect folosit în ritualuri legate de fertilitate sau protecția casei. Cert este că, prin ea, ne întâlnim astăzi cu gândurile, credințele și sensibilitatea unor oameni de demult, care, la fel ca noi, simțeau nevoia de a se conecta cu ceva mai presus de ei", se mai arată în informarea menționată.

Cercetările au fost realizate de o echipă a Muzeului Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, coordonată de dr. Dan-Călin Ștefan, alături de dr. Dan-Lucian Buzea și dr. Puskas Jozsef, cu sprijinul unor arheologi colaboratori independenți.