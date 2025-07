Mărturiile emoţionante ale apropiaţilor lui Mihai Leu. Ce le-a spus în ultimele discuţii înainte să moară

În 2016, Mihai Leu a fost premiat în cadrul Galei de box profesionist "Noaptea Campionilor-Careul de Asi". Sursa foto: Agerpres

O inspiraţie, un luptător şi un profesionist adevărat – sunt doar câteva dintre cuvintele pe care prietenii lui Mihai Leu le-au folosit pentru a-l descrie pe marele campion de box şi raliuri. Ronald Gavril a mărturisit într-un interviu oferit prin telefon la Antena 3 CNN cum a decurs una dintre ultimele lor discuţii înainte să fie răpus de cancer, iar Titi Aur a dezvăluit cum a fost vizita pe care i-a făcut-o luna trecută lui Mihai Leu, când a ajuns de urgenţă la Spitalul Clinic Fundeni. În timpul declaraţiilor expertul în conducere defensivă a spus ce sfat de viaţă a primit de la fostul pilot de raliuri.

"Ne-a întristat pe foarte mulţi, pe noi toţi, o veste foarte tristă, într-adevăr, o legendă a boxului care a inspirat foarte mulţi tineri. Am fost un foarte bun prieten cu el. În 2015, a fost în Las Vegas cu soţia şi am stat împreună câteva zile acolo şi am povestit despre box. Când am fost data trecută în Bucuresti, i-am trimis un mesaj de încurajare şi i-am spus să lupte, să fie puternic cum a fost şi până atunci. A spus spus că: «Da, o să fiu puternic şi o să lupt cum am luptat şi până acum. O să lupt şi voi învinge»", a mărturisit într-un interviu oferit prin telefon la Antena 3 CNN Ronald Gavril, campion la box.

"Mihai este o persoană... a fost, din pacate, o persoană specială. Acum o lună aproximativ, când am fost la el la spital la Fundeni, mi-a mai spus un lucru... Mi-a spus: «Titi, când eşti în şanţ trebuie să te uiţi la stele». Şi cred că este între stele. Adevărata luptă nu a dus-o nici cu boxul, nici cu raliurile, ci cu boala, din păcate. În 2018, la o competiţie la Târgu Mureş, unde era organizată chiar de el, a venit direct din chimioterapie. Nu se vedea de afară, se dădea la curse şi a obţinut titluri la viteză în coastă, având cancer şi cancer extins deja prin tot organismul, lucru care aproape este incredibil", a spus Titi Aur, expert în conducere defensivă şi fost campion de raliuri, într-un interviu oferit prin telefon la Antena 3 CNN.

Despre ultima întâlnire cu Mihai Leu, Titi Aur a povestit următoarele detalii: "Când am intrat în rezervă la el în rezervă, la Fundeni, unde se afla cu soţia lui, deşi, fizic se vedea clar că nu este bine, era de acelaşi optimism, spunea că va ieşi şi a şi ieşit din spital imediat a doua zi, atunci când am fost eu, la sfârşit de mai şi că va urma încă o operaţie şi că sigur îşi va reveni".

Lucian Bute, mesaj copleşitor transmis în memoria lui Mihai Leu

La scurt timp după ce a aflat că Mihai Leu a murit, Lucian Bute a publicat un mesaj emoţionant pe social media, unde a ales să împărtăşească una dintre pozele de colecţie pe care le are cu fostul mare campion mondial la box.

"Momente grele la spital pentru Mihai Leu... ne gândim la el… îi suntem alături cu sufletul și ne rugăm pentru acest mare sportiv la bunul Dumnezeu❤️ sā îi dea sănătate …să ajungă cu bine cât mai repede acasă lângă familie ..Doamne ajută? Update: #România a pierdut astăzi un mare Campion…Dumnezeu să te odihnească Mihai❤️ ..continuăm să ne rugăm pentru sufletul lui în zborul spre odihna veșnică şi pentru familia lui care trece prin această cruntă pierdere şi suferință #MihaiLeu❤️", a scris Lucian Bute pe contul său de Facebook.

Povestea de viaţă a fostului campion la box, Mihai Leu

Până să ajungă în marile ringuri ale lumii şi să ducă departe numele României, Mihai Leu a boxat în oraşul natal, la Constructorul Hunedoara. Povestea lui a început în 1977, când a pus pentru prima dată mănușile de box, iar în 1987, el a devenit campion mondial la juniori.

"Bunicul meu îmi povestea foarte mult despre box, m-a dus la box. Eram de mic aşa, foarte slăbuţ, nu mă vedea nimeni ca pe un viitor boxer, dar mi-a plăcut foarte mult", a povestit fostul campion la box într-un interviu.

Pasiunea l-a determinat să lupte pentru visul lui. La 19 ani, Mihai Leu devenea campion mondial la juniori, la categoria semigrea, în Cuba. În 1987, cu doi ani înainte de căderea regimului comunist din România, sportivul a profitat că participa la un concurs în Grecia şi NU s-a mai întors în ţară. A fugit, pe rând, în Italia, în Franţa şi apoi, în Germania, unde a ajuns să se antreneze cu celebrul club Bayer Leverkusen. Din 200 de meciuri, jucate la amatori, a pierdut doar 10.

"Ca în orice domeniu, dacă ai pierdut o lovitură, înseamnă că ai greşit, nu? Şi atunci, pentru meciul următor, începeam de a doua zi, de la sală, să mă antrenez pe ce am greşit", a precizat în timpul unor declaraţii fostul sportiv.

Mihai Leu a devenit invincibil. A fost de 4 ori campion naţional, iar în februarie 1997, a cucerit centura de campion mondial WBO devenind primul român campion mondial la box profesionist.

Mihai Leu a avut un palmares impecabil. A intrat de 28 de ori în ring şi a ieşit de fiecare dată învingător. A devenit al doilea pugilist european, după legendarul Terry Marsh, care şi-a încheiat cariera fără înfrângere.

O accidentare gravă la braţ i-a schimbat însă cariera sportivă. A fost nevoit să renunţe la centura mondială cu diamante, dar nu s-a lăsat înfrânt. S-a reinventat. A pornit de la zero, şi-a turat motoarele la maximum, iar în 2003, devenea campion naţional la raliuri și a ajuns să deţină trei titluri naţionale la Viteză în Coastă.

"Sincer, iubesc boxul mai mult decât maşinile, dar uneori aşa este viaţa şi trebuie să ai puterea să te adaptezi", a declarat fostul campion mondial de box în trecut.

Ca un adevărat campion, Mihai Leu a luptat mereu să iasă învingător în viaţă, chiar şi atunci când a fost diagnosticat cu cancer la colon.

"Prima dată când mi-a spus medicul diagnosticul, mi s-au înmuiat picioarele. Am zis: asta este, trebuie sa fiu tare!", a mărturisit Mihai Leu într-un interviu mai vechi.

A reuşit să învingă temuta maladie, însă, numai pentru câţiva ani. Fostul campion a ajuns din nou pe patul de spital, cu metastaze și insuficiență pulmonară. În ciuda voinţei sale de a trăi, Mihai Leu s-a stins din viaţă marţi, 1 iulie, la vârsta de doar 56 de ani. Deşi, gongul final a bătut pentru marele campion, ecoul său va dăinui în istoria sportului.