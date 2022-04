Cu cât va creşte norma de hrană a pacienţilor din spitale

În prezent, suma alocată pentru hrană este de 11 lei, bani din care spitalul trebuie să asigure trei mese pe zi.

“Am făcut o estimare, o normă de hrană de 20 de lei faţă de 11 lei în momentul de faţă, având în vedere numărul de zile de spitalizare din România, care ar fi posibil în acest, an înseamnă un efort suplimentar de circa 100 de milioane de lei până la sfârşitul acestui an. Pentru cele nouă luni care au rămas din acest an ar fi un efort de 100 de milioane de lei pentru toţi pacienţii care se internează în România, la un nivel de 20 de lei. Sigur că dacă discut de un nivel de 22 de lei este ceva mai mult, dar am vrut să aveţi o idee legată de nivelul de finanţare necesar”, a transmis dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanătății, într-o conferinţă de presă avută în urmă cu doar câteva zile.

Norma de hrană a pacienţilor din spitale va creşte de la 11 la 22 lei

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege potrivit căruia cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare.

Proiectul de lege a trecut cu 190 voturi „pentru” şi 6 abţineri.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul instituirii unor norme noi cu privire la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura de stabilire a acesteia.

Conform proiectului de act normativ, "autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale”.

Potrivit Agerpres, "cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se stabileşte prin ordin al ministrului Sănătăţii, se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare".

Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii sanitare în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, şi de alocaţia de hrană astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane se aplică şi alocaţiei de hrană, mai prevede proiectul.

Legea intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, au mai stabilit deputaţii.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Beatrice Mahler prezintă meniul unui pacient internat în spital: "Vă întreb pe voi, din 11 lei/zi puteți asigura acasă trei mese?"

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală a tras un semnal de alarmă asupra hranei care este oferită în spitale, în urmă cu câteva săptămâni.

Managerul vorbea atunci şi despre meniul extrem de sărac de care are parte pacientul în spitalul public din România.

”Pâinea noastră cea de toate zilele

Dă-ne-o nouă astăzi”

Am început cu un fragment din rugăciunea Tatăl Nostru pentru că vreau să vă vorbesc despre hrană…hrana din spitale.

În spital din cei 11 lei normă de hrană pentru un pacient, regim comun, trebuiesc asigurate 3 mese/zi.

Nici măcar nu visăm la ceea ce ar trebui să fie normalul, adică pacientul să își aleagă meniul dintr-o varietate de preparate. În România, în spitalul public, pacientul nu are din ce să aleagă, meniul este simplu (11 lei / 3 mese), repetitiv, sărac în vitamine, iar desertul este un răsfăț de care are parte uneori, foarte rar, pacientul cu tuberculoză.

Mâncare din spital, rămâne un subiect veșnic de actualitate, pentru că fără o alimentație corespunzătoare pacientul nu se poate face bine.

Anul 2021 a adus o modificare a legislației, Hotărârea 470/21.04.2021 crește suma alocată pentru un bolnav, cu UN LEU, astfel regimul comun trece de la 10 LEI la 11 LEI. Acel ” PLUS 1 LEU” deși foarte puțin, însemna o schimbare, mai mult decât deloc.

Poate unii dintre voi îmi veți spune că există soluția fondurilor proprii, dar un spital COVID, un spital care tratează pacientul cu tuberculoză, un spital public subfinanțat cronic, cum să realizeze venituri proprii? Așa că meniul zilnic se face din cei 11 lei alocați de stat fiecărui bolnav din spital.

E greu, nu mă plâng, dar nu pot să nu mă gândesc cu înfrigurare la GREUL care urmează…

Alimentele se scumpesc de la o săptămână la alta, de la pâine, la legume, la carne…cred că fiecare am constant că suma pe care o necesită achiziția de alimente în familie a crescut pentru aceeași cantitate.

În spital în scurt timp furnizorii care au acorduri cadru încheiate pentru alimente, vor renunța la acestea, pentru că prețurile din acord nu mai permit furnizarea alimentelor. Sigur, am mai trecut prin astfel de momente la începutul pandemiei când prețurile la materiale sanitate au crescut atât de mult încât furnizorii au refuzat livrarea…și este o reacție normală… dar mă întreb ce vom face în spitale atunci? Cum va arăta masa unui pacient, dacă azi când încă livrarea se face la prețurile vechi, calitatea și diversitatea alimentelor lasă mult de dorit?

Am mai vorbit pe acesta temă, de multe ori, vă las linkuri în primul comentariu, dar cum spuneam tema rămâne de actualitate.

Vă întreb pe voi, din 11 lei/zi puteți asigura acasă trei mese?

Las mai joi imagini cu meniul comun de astăzi din Marius Nasta: mic dejun, prânz, cină. Preț 11 lei", a scris Beatrice Mahler pe pagina sa de Facebook.