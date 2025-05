O mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea victoria lui Liverpool în Premier League

Update 21:43 Premierul Keir Starmer a reacționat pe X la cele întâmplate în Liverpool, și cere tuturor să lase poliția să își facă treaba.

"Scenele din Liverpool sunt îngrozitoare - gândurile mele sunt alături de toți cei răniți sau afectați.

Vreau să mulțumesc poliției și serviciilor de urgență pentru răspunsul lor rapid și continuu la acest incident șocant.

Sunt ținut la curent cu evoluția situației și cer să acordăm poliției spațiul de care are nevoie pentru a investiga", transmite Keir Starmer.

