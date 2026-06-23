Scene şocante în Bucureşti: Un bărbat înarmat cu un cuţit a atacat poliţiştii, iar aceştia au tras focuri de armă

Atacatorul își amenințase tatăl cu moartea, care a sunat la numărul unic de urgență 112. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

S-au tras focuri de armă marţi dimineaţa, pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureştiului. Poliţiştii au fost nevoiţi să îşi folosească armele din dotare pentru a prinde un bărbat înarmat cu un cuţit. La scurt timp după sosirea agenţilor, individul i-a atacat pe aceştia. Scenele şocante au fost filmate de mai mulţi martori.

În imaginile surprinse de un martor se aud focurile de avertisment trase de poliţiştii care s-au deplasat la adresa la care a avut loc un conflict între un tată şi un fiu. Acesta din urmă avea un cuţit în mână şi nu a răspuns la somaţiile oamenilor legii.

Tatăl atacatorului a fost cel care a sunat disperat la 112 în această dimineaţă, după ora 09:00. El le-a spus poliţiştilor că se teme pentru viaţa lui, întrucât fusese ameninţat de propriul fiu cu un cuţit.

Ajunşi la locul intervenţiei, poliţiştii au încercat să-l calmeze pe tânăr, să-l imobilizeze, însă, şi ei au fost ameninţaţi cu cuţitul de acesta.

Pe filmarea făcută de un martor de la etajul unui bloc se vede că individul îl loveşte pe unul dintre agenţi. După ce s-au tras focuri de armă, oamenii legii au reuşit să-l imobilizeze.

Atacatorul a fost dus la audieri, urmând ca anchetatorii să decidă şi ce măsuri iau împotriva acestuia.