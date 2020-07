Simona Halep: Nu există nicio șansă pentru mine! Niciuna! Trebuie să recunosc...

Printre multe alte lucruri despre care au vorbit, campioana a povestit și despre modul în care a reușit să facă față perioadei grele din timpul pandemiei. Aceasta a declarat că este cea mai lungă pauză pe care a luat-o în toată cariera ei.

"Am stat două luni! Cea mai lungă pauză din viaţa mea”, spune Halep.

Simona Halep povestește ce a făcut în perioada pandemiei

Cât despre activitățile pe care le-a avut în perioada cât a stat acasă, campioana spune că a făcut de toate, dar nu a gătit.

"Am stat două luni! Cea mai lungă pauză din viaţa mea. Nu există nicio șansă pentru mine să să gătesc. Nicio șansă, trebuie să recunosc, e destul de greu şi nu prea înțeleg cum stă treaba, dar am încredere că voi învăța până la urmă.

Am făcut alte lucruri în această perioadă de pauză, am ascultat mai multă muzică, am citit câteva cărţi, am stat pe internet mai mult, lucruri normale.", a declarat Simona Halep, pentru BBC.