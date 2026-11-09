Mai poți lucra după ce ieși la pensie anticipată? Ce spune legea

2 minute de citit Publicat la 12:00 09 Noi 2026 Modificat la 12:05 09 Noi 2026

Mai poți lucra după ce ieși la pensie anticipată FOTO: Getty Images

Prin pensionare anticipată românii pot ieși din activitate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege care sunt legate în principal de stagiul de cotizare. Ceea ce aparent pare să aducă avantaje, decizia de pensionare anticipată implică anumite restricții. Una dintre acestea se referă la continuarea activității profesionale, iar unii oameni nu-și pun înainte problema dacă mai pot lucra sau nu la pensie anticipată.

Deci, una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă o persoană care a ieșit la pensie anticipată mai poate lucra și obține venituri din salarii. Răspunsul depinde de tipul contractului și de statutul persoanei, iar legislația stabilește reguli clare privind cumulul pensiei anticipate cu alte venituri.

De ce nu poți lucra dacă ai ieșit la pensie anticipat

Potrivit legislației din România, pensia anticipată nu poate fi cumulată cu veniturile obținute din anumite activități profesionale. Mai exact, beneficiarii acestei categorii de pensie nu pot încasa simultan pensia și salariul obținut în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, în condițiile prevăzute de lege.

Această restricție are rolul de a diferenția pensionarea anticipată de pensionarea pentru limită de vârstă. Practic, persoanele care aleg să se retragă mai devreme din activitate trebuie să respecte condițiile legale privind încetarea raporturilor de muncă și suspendarea plății pensiei, atunci când situația o impune.

Este important de reținut că interdicția nu înseamnă că orice formă de activitate aducătoare de venit este automat exclusă. Legea prevede reguli diferite în funcție de natura veniturilor și de forma juridică în care este desfășurată activitatea. Astfel, legea permite obținerea altor tipuri de venituri care nu sunt de natură salarială dependentă (de exemplu, din activități independente ca PFA, drepturi de autor, dividende sau activități ca prestator casnic reglementate de Legea nr. 111/2022), cu condiția ca activitatea să nu fie prestată în baza unui contract de muncă clasic.

Conform art. 101 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, plata pensiei anticipate se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul începe să obțină venituri din categoriile pentru care cumulul este interzis.

Prin urmare, cei care doresc să se reangajeze trebuie să țină cont de aceste prevederi pentru a evita încasarea unor sume necuvenite, care ar putea fi ulterior recuperate de Casa de Pensii.

Ce se întâmplă când împlinești vârsta de pensionare

Situația se schimbă în momentul în care beneficiarul pensiei anticipate împlinește vârsta standard de pensionare. Potrivit art. 60 din Legea nr. 360/2023, pensia anticipată se transformă automat, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă.

Această transformare aduce câteva modificări importante pentru pensionar:

Se elimină diminuarea aplicată pensiei anticipate

Se recalculează drepturile de pensie

Se pot valorifica stagiile de cotizare realizate în perioadele în care plata pensiei anticipate a fost suspendată

Se adaugă, după caz, perioadele de asigurare prevăzute de lege.

Odată cu trecerea la pensia pentru limită de vârstă, beneficiarul poate cumula pensia cu veniturile salariale, fără restricțiile specifice pensiei anticipate, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de legislație.

Așadar, persoanele care aleg pensionarea anticipată trebuie să analizeze cu atenție avantajele și dezavantajele acestei decizii înainte de a depune dosarul de pensionare. Deși pot beneficia mai devreme de un venit din pensie, ele trebuie să țină cont de restricțiile privind angajarea și de posibilitatea suspendării plății pensiei dacă obțin venituri incompatibile cu acest drept.