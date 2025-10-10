Un poliţist din Teleorman este cercetat intern de IPJ. Aflat în timpul liber, el a provocat un scandal şi a ajuns la spital

Pe numele poliţistului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Este anchetă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după ce un agent a fost implicat într-un scandal. Aflat în timpul liber, poliţistul s-a rănit după ce a spart uşa unei case din Alexandria. Potrivit superiorilor săi, bărbatul de 27 de ani a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a arătat că nu a consumat substanţe interzise.

Oamenii legii din Alexandria au aflat despre scandalul provocat de tânărul poliţist, după ce o femeie a sunat în cursul zilei de joi la serviciul unic de urgenţă 112, unde a anunţat că o o persoană necunoscută ar fi creat un conflict şi ar fi provocat distrugeri unei uşi, potrivit oficialilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman

"În fapt, un tânăr, de 27 de ani, angajat al I.P.J. Teleorman, aflat în timpul liber, ar fi pătruns fără drept în curtea imobilului unei persoane şi ar fi provocat distrugeri uşii de la intrarea în locuinţă. În urma evenimentului, tânărul a suferit leziuni şi a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate", au declarat reprezentanţii de la Poliţie.



Agentul a fost testat cu aparatul Drugtest, pentru consumul de substanţe interzise, rezultatul fiind negativ.



"Pentru clarificarea situaţiei de fapt, conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman se delimitează categoric de orice comportament care contravine legii şi valorilor instituţiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria", au mai transmis cei de la IPJ.