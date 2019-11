Viorica Dăncilă, scrisoare oficială pentru Klaus Iohannis. Fostul premier îl provoacă pe președinte la o dezbatere

Foto: Agerpres

Abia intrată în finala prezidențială, Viorica Dăncilă anunță că îi va trimite lui Klaus Iohannis o scrisoare oficială prin care îl va invita la o dezbatere. Candidata PSD a ținut să precizeze cât este de important ca fiecare dintre ei să vorbească despre ceea au realizat până în acest moment pentru români.

"Eu chiar de astăzi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere unu la unu. Știți foarte bine că am făcut acest lucru și în campania pentru turul 1. O dezbatere în care să vorbim despre ce a realizat fiecare. Ce a realizat domnul Iohannis în cei cinci ani de mandat, ce a promis și ce a realizat, iar eu să spun ce am făcut într-un an și nouă luni, cât am fost premierul României. E important ca oamenii să știe ce am făcut pentru ei, ce obiective am promis și ce am realizat din ele. Eu cred că e important. Voi face și un demers oficial, îi voi adresa o scrisoare pentru această confruntare. Când vrea domnul Iohannis, eu am toată disponibilitatea. Azi sau mâine voi trimite scrisoarea. E normal să am această confruntare", a spus Dăncilă.

Dăncilă a mai spus că urmează niște discuții pentru a se stabili ce a dus la rezultatele exit-poll ale alegerilor prezidențiale.

"La următoarele alegeri vom avea rezultate mult mai bune. Nu vom vedea schimbări de președinți de organizații, nu venim cu ideea de a face excluderi. Vom discuta fiecare județ și vom analiza fiecare localitate în parte, fiecare președinte de organizație trebuie să justifice într-un fel rezultatul obținut, ce a mers, ce nu a mers, e o analiză de partid normală după alegeri. Eu cred că e important să vedem ce s-a greșit, unde s-a greșit, care au fost motivele pentru care s-a ajuns la un rezultat mai slab în anumite județe și să avem o abordare constructivă", a adăugat președintele PSD.

