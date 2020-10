Inteligenţa artificială în era digitală. Ce este ea şi cum ne poate ajuta

Inteligenţa artificială este un subiect care nu pare de mare interes la noi în ţară, însă Parlamentul European a creat o comisie pentru acest domeniu.

"Conceptul nu este ceva noi. Inteligenţa artificială există de ceva timp, deşi, aşa cum îmi place să spun, suntem abia la începuturile acestei noi tehnologii.

Tudorache: Inteligenţa artificială există de ceva timp, deşi suntem abia la începuturile acestei tehnologii

Ceea ce se întâmplă acum în Parlamentul European este o recunoaştere a cât de importantă este această transformare tehnologică pentru societăţile noastre, pentru democraţiile noastre, pentru economii şi pentru viaţa fiecărui cetăţean din UE.

Inteligenţa artificială în era digitală

Cred că este suficient să vedem ce s-a întâmplat în ultimele şase luni din cauza crizei generate de COVID-19 şi am văzut cât de mult din viaţa noastră, din societăţile noastre trec prin transformarea digitală", a spus Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS, sâmbătă, la emisiunea Be EU, de la Antena 3.

Axel Voss: Inteligenţa artificială, nivelul următor de dezvoltare în lumea digitală

"Inteligenţa artificială este nivelul următor de dezvoltare în această lume digitală, aşa încât trebuie să adoptăm aceste lucruri. Este o chestiune de competiţie", a adăugat Axel Voss, membru în Parlamentul European.