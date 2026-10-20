Servicii funerare non-stop în Brașov: ce trebuie să știe familia

Ce trebuie să știi când apelezi la o firmă de servicii funerare în Brașov: preluarea persoanei decedate, pregătirea, actele, transportul și costurile serviciilor funerare. Sursa foto : funerarebesliu.ro

Ce se întâmplă, concret, după ce sunați la o firmă de servicii funerare? Cine vine, în cât timp, ce face și cât costă? Sunt întrebările pe care fiecare familie le pune în cea mai grea zi, de obicei fără să aibă cui. Le punem aici, cu răspunsurile Funerare Beșliu, firmă de servicii funerare din Brașov cu peste 10 ani de experiență.

Cine vine și în cât timp

O firmă de servicii funerare non-stop răspunde la orice oră și pleacă imediat. În Brașov, echipa ajunge la adresă în aproximativ 30 de minute de la apel. Dacă decesul a avut loc acasă, firma se ocupă de constatarea decesului cu medic colaborator, apoi preia persoana decedată. Dacă decesul a avut loc în spital, preluarea se face de la morga spitalului, cu actele necesare.

Ce se întâmplă apoi

Îmbălsămarea, tanatopraxia și toaletarea se fac în sala autorizată DSP a firmei și includ îmbrăcarea și așezarea în sicriu. Până în ziua înmormântării, persoana decedată este păstrată în camera frigorifică, în condiții demne. Sicriul se alege din magazin — peste 100 de modele în stoc, economice, standard, de lux și XXL, cu prețul afișat la fiecare, de la 1.900 lei. Transportul se face la capelă, la biserică, la cimitir sau la crematoriu; priveghiul se ține la capelă, conform legii.

Ce costă

Pachetele funerare pornesc de la 2.550 lei pentru un deces în spital și de la 3.950 lei pentru un deces la domiciliu, cu prețurile afișate pe site și în magazin; pachetul de incinerare pornește de la 6.075 lei (spital) și 6.490 lei (domiciliu). Suma comunicată la telefon este cea de pe contract. Serviciile din afara pachetului — constatarea, transportul, frigiderul, îngrijirea completă — au și ele prețul afișat, astfel încât familia poate calcula totalul înainte de a decide.

Întrebări pe care mulți le au

Cine se ocupă de acte? Certificatul medical constatator îl obține firma, la fel și actele pentru incinerare. Certificatul de deces se eliberează la primărie și îl ridică familia, cu îndrumarea firmei: ce acte, unde, în ce ordine.

Se poate plăti din ajutorul de deces? Ajutorul poate acoperi o parte din cost, uneori integral, în funcție de situația persoanei decedate. Dosarul îl depune familia; firma o sprijină pas cu pas.

Se poate ține priveghiul acasă? Nu — prin lege, priveghiul se ține la capelă. Depunerea la capelă face parte din pachet.

Cum recunoașteți o firmă de pompe funebre serioasă? Are autorizația DSP afișată, spune prețul înainte și răspunde clar la fiecare dintre întrebările de mai sus, de la primul telefon.

„Familiile ne sună într-un moment atât de dificil încât nu mai au putere să negocieze. De aceea prețurile stau afișate — ca fiecare familie să știe de la început la ce sumă se așteaptă”, spun reprezentanții Funerare Beșliu.

Pe scurt

Echipa vine în aproximativ 30 de minute, la orice oră. Pregătirea se face în sala autorizată DSP, sicriul se alege din peste 100 de modele cu prețul afișat, actele care țin de firmă le obține firma, iar prețul se știe înainte, nu după. Funerare Beșliu — Calea București 104, Brașov; magazinul de sicrie, Calea București 29. Telefon non-stop: 0725 386 244.