Cum sa alegi bautura perfecta pentru diverse preparate (P)

Vin

Vinul este bautura pentru care majoritatea romanilor opteaza pentru orice ocazie. De la aniversari, la seri relaxante in cuplu, vinul este alegerea principala. Vinul rosu este preferatul romanilor, insa in zilele noastre se consuma in egala masura si vin alb sau roze.

Fiecare sortiment de vin este rezultatul unei combinatii inedite intre expresivitatea soiului de strugure, solul specific zonei, conditiile climatice din anul recoltei si talentul vinificatorului. Vinul este, fara indoiala, cea mai veche si indragita bautura alcoolica, avand in urma o istorie de peste 7000 de ani. Pentru o masa in familie cele mai des cumparate sunt soiurile de vin rosii, seci, care merg perfect alaturi de o friptura. In schimb, deserturile sunt servite alaturi de un vin roze care este mai dulceag si care completeaza perfect gustul prajiturilor preferate.

Coniac

Coniacul, cunoscut de romani si ca “vin ars” este un distilat de vin invechit, de culoarea chihlimbarului, cu aroma fructata, cu accente delicate de vanilie. I se mai spune si brandy, denumirea provenind de la cuvantul olandez “brandewijn”, care inseamna vin ars. Coniacul este perfect pentru a fi servit inainte sau dupa masa. Are o savoare aparte si te duce oricand cu gandul la ocaziile speciale.

Vodka

Folosita in Evul Mediu cu scopuri medicinale si religioase de catre popoarele slave, vodka din zilele noastre este cea mai cunoscuta si consumata bautura tare din lume. Cele mai multe sortimente de vodca sunt obtinute din secara, grau, orz, porumb, cartof, sfecla de zahar sau struguri. Bautura poate fi clasificata drept pura sau aromata si poate fi savurata simpla, sau cu cuburi de gheata alaturi de aperitive, sau chiar alaturi de o friptura grasa, care este greoaie si astfel, gusturile se echilibreaza perfect. In plus, vodca mai poate fi folosita si in diverse retete de cocktailuri pe care le poti prepara foarte usor acasa.

Whisky

Whisky este o bautura alcoolica preparata prin distilarea cerealelor, mai ales a orzului, a ovazului sau a secarei. Era folosit initial ca medicament si consumat cu scopul de a prelungi viata. La ora actuala whisky-ul este una dintre cele mai populare si apreciate bauturi alcoolice de pe glob, dar si din Romania. Acesta este servit de cele mai multe ori dupa masa, insa poate fi servit si inainte de masa. Daca vrei sa te rasfeti alege celebrul whisky Jack Daniels care are arome predominant dulci, unde se remarca note de ciocolata, coaja de portocala, scortisoara, nuci, accente de lemn de stejar si lemn de artar.

Tequila

Supranumita de azteci “darul zeilor”, tequila a fost initial oferita de bastinasi drept ofranda colonizatorilor spanioli, considerati de acestia zei. Indragind licoarea din frunze de agava, spaniolii au decis sa produca prima bautura alcoolica distilata din lumea noua. Denumirea bauturii a fost inspirata mai tarziu de orasul mexican Tequila. Aceasta poate fi servita simpla, cu gheata, ca inlocuitor al traditionalei palinci. De regula, Tequila este savurata cu sare si lime sau poate fi folosita ca baza pentru prepararea diverselor cocktailuri cu care sa te rasfeti seara, in timp ce te uiti la un film sau joci un joc de societate alaturi de familie.

Profita de pachete de bautura avantajoase

Daca vrei sa cumperi mai multe produse, la un pret mai mic, ofertele de pachete de bautura sunt cele potrivite tie. La finestore.ro te poti bucura de cele mai bune preturi la bauturile tale preferate, sub forma de pachete de bauturi smart.

Cosuri cadou pentru cei dragi

Si pentru ca este o perioada in care distantarea sociala ne tine departe de cei dragi, nu inseamna ca trebuie sa uiti de aniversarile lor sau de alte ocazii speciale. Chiar daca nu ii poti vizita le poti face un cadou special ce va fi livrat la usa lor. Alege unul din cele peste 80 de cosuri cadou, special concepute pentru ocazii speciale. Special pentru persoanele dragi tie finestore.ro a creat cosuri cadou inspirate de momentele petrecute impreuna, in care se regasesc praline, trufe si bomboane de ciocolata dintre cele mai sofisticate, bauturi fine, ceaiuri selectionate din toate colturile lumii, cafea intens aromata, cosmetice, accesorii sau lumanari parfumate.