S&P a confirmat ratingul de țară al României la „BBB minus”, cu perspectivă „negativă”. „Persistă riscuri politice”

Agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat, vineri, ratingurile pentru datoria pe termen lung şi scurt a României, la „BBB minus/A-3”, perspectiva asociată fiind una „negativă”, informează un comunicat de presă al S&P, preluat de Agerpres.

Potrivit agenţiei de evaluare, în ciuda diminuării ritmului de creştere a economiei şi a efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra preţului combustibililor, coaliţia guvernamentală de la Bucureşti va face progrese în direcţia implementării măsurilor fiscale planificate pentru a aduce deficitul bugetar general la 5,5% din PIB în 2027, comparativ cu 9,4% din PIB în 2024.

„Deşi partidele care alcătuiesc coaliţia de guvernare nu sunt de acord cu privire la unele măsuri specifice, cele mai dure măsuri fiscale, inclusiv creşterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi îngheţarea pensiilor şi a salariilor din sectorul public, sunt deja în vigoare. Acum, preconizăm că economia României se va confrunta cu aproape o stagnare în 2026, deoarece consolidarea fiscală, erodarea salariilor reale şi creşterea preţurilor la energie pun presiune asupra consumului privat”, se arată în comunicatul S&P.

„Perspectiva negativă reflectă, de asemenea, vulnerabilitatea României la riscurile externe tot mai mari”

Analiştii S&P se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o creştere de doar 0,25% în acest an, din cauza reportării negative din 2025, a unui impuls fiscal puternic negativ din consolidarea bugetară, a consumului privat redus, alături de creşterea preţurilor petrolului şi a materiilor prime legate de instabilitatea geopolitică.

„Prognozăm că, în perioada 2027-2029, creşterea va reveni la 2,5%, condiţionată de investiţii susţinute în infrastructură, o orientare fiscală mai puţin restrictivă, redresarea consumului, îmbunătăţirea cererii externe şi utilizarea eficientă şi la timp a fondurilor Next Generation EU”, precizează analiştii.

De asemenea, S&P se aşteaptă ca deficitul guvernamental al României să se reducă până la 6,5% din PIB în 2026 şi 5,5% din PIB în 2027, comparativ cu un deficit de 7,7% din PIB în 2025. În opinia analiştilor agenţiei de evaluare, bugetul României pe 2026 este un angajament pentru o consolidare fiscală continuă prin controlul cheltuielilor, îmbunătăţiri administrative şi îngheţarea salariilor şi pensiilor.

„Cu toate acestea, persistă riscuri politice şi de punere în aplicare, provenite din potenţialele provocări juridice la adresa adoptării bugetului şi vulnerabilităţi persistente legate de eficienţa colectării impozitelor şi de dependenţa de reforme administrative de succes. În plus, în urma şocurilor preţurilor la energie, guvernul a implementat unele măsuri de sprijin pentru sectoarele transporturilor şi agriculturii”, avertizează analiştii S&P.

În ce condiții ar putea fi retrogradată și mai mult România de către S&P

„Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că, în ciuda eforturilor, riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României vor rămâne ridicate în următorii ani. Perspectiva negativă reflectă, de asemenea, vulnerabilitatea României la riscurile externe tot mai mari de pe pieţele energetice globale, deoarece poziţia fiscală şi balanţa de plăţi sub presiune lasă un spaţiu de manevră redus pentru a absorbi şocurile externe prelungite”, subliniază analiştii agenţiei de evaluare.

S&P avertizează că ar putea retrograda România în următorii doi ani dacă traiectoria consolidării fiscale deviază semnificativ de la aşteptări, lucru care s-ar putea întâmpla dacă măsurile de consolidare ale guvernului sunt insuficiente sau dacă o creştere economică redusă împiedică eficacitatea acestora. De asemenea, S&P ar putea lua în considerare o retrogradare dacă presiunile externe se amplifică, de exemplu printr-o dislocare mai severă sau mai lungă a pieţei energetice din cauza războiului din Orientul Mijlociu care ar deraia aşteptările inflaţioniste pe termen mediu ale României.

Pe de altă parte, S&P ar putea îmbunătăţi perspectiva asociată ratingului României la „stabilă” dacă deficitele externe şi fiscale s-ar reduce substanţial, susţinute de o revenire a creşterii economice.