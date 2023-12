Ministrul Educaţiei, prima reacţie după incidentul din Odorheiu Secuiesc: "Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple"

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat luni, după incidentul de la internatul Liceului Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, că "aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple în România"

Ministrul Educației, Ligia Deca, anunță că va fi alocat un ajutor pentru școala prăbușită din Odorheiu Secuiesc.

"Suntem în legătură cu colegii noștri de la Inspectoratul Școlar Județean, am fost în legătură și cu colegii noștri de la Departamentul pentru situații de urgență. Situația este în flux. În continuare se încearcă identificarea tuturor celor care ar fi putut fi în clădire.

Sunt o serie de informații referitoare la răniți care au fost transportați la spital. Fiind în evoluție situația, permiteți-mi să nu speculez cu privire la număr de victime, însă îmi manifest toată empatia pentru familii, pentru comunitatea școlară și vă promit că Ministerul Educației va face tot ceea ce ține de instituție pentru ca să primească ajutorul de care vor avea nevoie în zilele următoare", a spus Ligia Deca la scurt timp după incident.

Responsabilitatea aparține celor care administrează clădirea

Incidentul a avut loc luni la internatul Liceului Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, județul Hargita. Un perete s-a prăbușit, iar suprafața afectată este de aproximativ 200 mp, a transmis IGSU.

La locul intervenției au fost alocate numeroase echipe de intervenție. În prima parte a intervenției, trei victime au fost extrase de salvatori din clădirea prăbușită a Liceului Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc. O victimă a fost conștientă, alta a fost semiconștientă și a treia a fost în stop cardio-repirator fiind aplicate manevre de resuscitare. Victima în stare gravă a fost transportată la spital, a anunțat ulterior IGSU.

Echipele de intervenție acționează în continuare și caută în dărâmăturile rezultate din prăbușirea peretelui.

Ministrul Educaţiei, prima reacţie după incidentul din Odorheiu Secuiesc

"Avem sigur că da acea listă a clădirilor în risc seismic pe care Ministerul Educației o publică și o actualizează pe site-ul ministerului. Ultima actualizare a fost făcută în luna octombrie, tocmai pentru a asigura părințiilor și tuturor celor interesați acces neîngrădit la riscul seismic pe care o clădire cu scop educațional o poate avea, responsabilitatea fiind în dreptul celor care administrează clădirea, autoritățile publice locale sau alte entități", a precizat ministrul.

"Avem o nevoie de consolidare a infrastructurii educaționale, nevoie pe care am constatat-o și cu alte ocazii. De aceea am avut o serie de programe. Ministerul Dezvoltării are o serie de programe prin care autoritățile publice locale pot aplica pentru clădirile cu scop educațional aflate în risc seismic unu sau doi, pentru a începe imediat lucrările de reabilitare.

De asemenea, a fost modificată legislația pentru a se face o evaluare mai rapidă de către cei care administrează clădirile, tocmai în ideea de a preîntâmpina astfel de situații. Din nou, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple", a adăugat ministrul.

Bugetul pe anul viitor include, la nivel guvernamental, și sume pentru consolidare de clădiri publice, inclusiv clădiri cu scop educațional. Sunt și fonduri care vizează reabilitări, a precizat Ligia Deca.