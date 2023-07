"E neagră toată, a bătut-o de a rupt-o". Apar noi detalii șocante în dosarul azilurilor groazei

Noi detalii șocante ies la iveală din ancheta procurorilor privind Azilul Groazei. Stenogramele din dosarul Azilul Groazei arată că bătrânii erau bătuți de angajați, iar mâncarea sau uneori chiar și hainele le erau furate de personal.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut destituirea mai multor șefi din instituțiile cu atribuții de control, iar ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că în viitor, la aceste centre, vor fi montate camere de filmat.

Oficialul s-a declarat șocat de acest caz și a prezentat fotografiile fictive depuse de suspecți atunci când și-au acreditat azilurile la stat.

Între timp noi detalii șocante ies la iveală din ancheta procurorilor.

Stenogramele din dosarul Azilul Groazei arată că bătrânii erau bătuți de angajați, iar mâncarea sau uneori chiar și hainele le erau furate de personal.

Nicolae Emilia: Am ridicat-o pe Eva să-i fac baie, am chemat-o pe Ani să-i arăt altceva la Eva, că era cu spatele la Ani, și când se uită Ani, zice: "vai, dar ce e pe ea" și eu m-am speriat și când am întors-o, tu știi ce e pe ea, uită-te poza că o să vezi!

Silvia: Bine, o să mă uit. Știu că i-a dat, știu că i-a dat numai la fund cu țeava aia, cotorul ăla de mătură.

Nicolae Emilia: Băi, ești nebună, mă Silvia, mânca-ți-aș gura ta, că e neagră toată. Fi atentă, Silvia, că a fost pe tura ta și-ți bagă în cârcă, ascultă-mă ce-ți spun!

Silvia: Da, dragă, da, păi, a bătut-o de a rupt-o, jos!

Eva, una din victimele din dosarul DIICOT ar fi fost închisă două nopți în camera de izolare.

Asistenta medicală Trifu Gheorghița a folosit un spațiu de la demisolul centrului "Sf. Gabriel cel Viteaz" drept izolator, o încăpere aproape goală, cu iluminat natural deficitar, în care a dispus membrilor cu rol de execuție ai grupării să închidă o beneficiară timp de două nopți la rând, pentru a o izola, măsura având un caracter punitiv și nimic în comun cu terapia.

Înregistrările arată însă că bătaia pentru bătrânii asistați erau la ordinea zilei.

Costescu Claudia: "Dar i-a dat SANDU, zdravăn!

Alina: Lu' MIHAELA?

Costescu Claudia: Daaa, i-am zis, dă-i Sandule că asta nu, asta ne ia de proști!", potrivit stenogramelor.

Procurorii susțin că unii bătrâni erau schimbați o dată la nouă zile și puși să muncească în curte.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut joi demiteri în lanț în ședința de guvern de la Palatul Victoria.

"Îi solicit domnului ministru al Muncii ca astăzi, conducerea ANPIS să fie destituită și conducerea AGEPIS Ilfov.

Vreau să fac un apel la conducerea CJ IF și conducerea primăriei Sector 3 să destituie de urgență conducătorii DGASP", a declarat Marcel Ciolacu.

Ministrul Muncii a anunțat că guvernul vrea să schimbe legislația pentru a monta camere de luat vederi în toate centrele de bătrâni sau persoane cu dizabilități.

Mai mult, a prezentat dosarele de acreditare ale azilelor care prezentau fotografii nereale.

Sunt într-o discrepanță majoră cu ceea ce au prezentat procurorii DIICOT când o să ne uităm la aceste fotografii vom vedea că sunt parcă poze dintr-un hotel de lux. Se vor face controale la toate azilele de bătrâni din ţară", a declarat Marius Budăi.

Procurorii DIICOT continuă ancheta.

Patru persoane au fost deja arestate în timp ce 11 au primit arest la domiciliu, iar șase inculpați se află sub control judiciar.