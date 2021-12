3 idei de cadouri inedite și originale pentru Crăciun

Din acest motiv, am renunțat și noi să vă mai dăm sugestii de haine, parfumuri sau bijuterii.

Colega mea, Georgiana Mihăilă, a plecat în căutarea darului perfect și a ajuns la 300 de metri altitudine într-un avion cu două locuri, într-o super mașină pe o pistă de drifturi, dar și în casa unei artiste digitale, pentru cei care nu iubesc adrenalina, dar își doresc să ofere ceva unic. Haideți să o urmărim!

Prima oprire – pista de drifturi. Cu multe emoții, Georgiana urcă la volanul mașinii... își pune casca, reglează scaunul, prinde centura, ascultă câteva instrucțiuni și, acum, spune START distracției!

Ambreajul trebuie călcat cu piciorul stâng. Știu, știu, dar m-am speriat. Cam așa se întâmplă prima dată, când nu știi. Simți o emoție de frică?

Da, parcă îmi bate puțin inima, dar a fost interesant.

Așa arată doar 30 de secunde din experiența cadou. Însă, în total, durează vreo cinci ore.

''Putem oferi acest cadou oricui își dorește să simtă ceva, o emoție, care se numește adrenalină sau să deprindă un reflex.

După ce ai practicat experiența respectivă, în corp o să deprinzi un reflex limită mergi pe stradă și reflexul pe care l-ai dobândit te poate ajuta într-o situație limită și îți poate salva chiar și viața'', a spus Marius Mitrache, instructor de drift.

O astfel de experiență e potrivită în special pentru bărbați, dar nu zic NU nici femeile și nici măcar copiii.

''Am învățat să conduc pe la 11 ani și mereu când conduceam îmi doream să alunec, să fac drifturi și am căutat și am găsit mai multe și am venit mi-a plăcut foarte mult, voiam să vin în fiecare zi'', a spus Florin, 14 ani.

''Ce simți în timpul antrenamentului – adrenalină, frică?'', a întrebat Georgiana.

''Adrenalină, multă adrenalină. Nu, nu mai este frică. Adrenalină multă, la început mi-a fost frică, acum e numai adrenalină, mergi cu zâmbetul pe buze, e tare'', a mai spus Florin.

''Am avut mulți oameni care au primit cadou de genul asta și le-a plăcut și au venit mai departe. Voucherul este o primă experiență.

Experiența constră într-o zi de drift, care cuprinde parte teoretică și practică și vă spun sincer că nu a plecat cineva nemulțumit, toată lumea a plecat fericită'', a precizat Marius Mitrache, instructor de drift.

Așa cum a încheiat și colega noastră, Georgiana.

''Foarte tare! Ți-a plăcut? Da, foarte tare!''

Următoarea experiență – zbor cu avionul. Cu mai puțină adrenalină, dar cu la fel de multă curiozitate, Geeorgiana a urcat și la peste 300 de metri altitudine.

''Este vorba despre zboruri introductive în care oamenii nu doar sunt plimbați cu avionul, ci iau parte la prima lor lecție de aviație.

Au ocazia să descopere ce se află în spatele cabinei de pilotaj, să înțeleagă ceasurile de la bord și să capete mai multă încredere în aviație'', a menționat Sebastian Radu, Președintele Asociației Iubim Aviația.

''Este mai mult decât o distracție, este o experiență, ca o lecție. Și de ce am face cadou un astfel de lucru?

Pentru că cu acestea rămâi până la urmă, pentru că astea sunt lucrurile cu adevărat memorabile peste ani'', a afirmat Sebastian Radu, Președintele Asociației Iubim Aviația.

''Cum a fost? Foarte fain! Mai zburați cu mine? Da, da. Foarte tare! E prima dată când am avut o astfel de experiență, dar chiar... E cel mai mișto lucru!''

De această dată, urcă vârsta – prima lecție de zbor poate fi făcută la 16 ani.

''Care este costul unui zbor?'', a întrebat Georgiana.

''Costurile sunt de la 350 de lei și ajung la peste 1.000 de lei în cazul zborurilor introductive cu avioane de acrobație'', a răspuns Sebastian Radu.

Însă, pe principiul dar din dar se face rai, banii dați pe cadou sunt folosiți mai departe cu scopuri bune.

''Noi suntem o asociație, scopul nostru principal este să ajutăm oamenii să treacă peste frica de zbor, să îndrumăm tinerii să înțeleagă mai multe despre aviație – poate învață mai bine, poate aleg o carieră la manșă, deci în principal tot ce înseamnă profit este redirecționat în activități sociale'', a precizat Sebastian Radu.

Și, la final, un cadou la care nimeni nu ar putea spune NU – e unic, personalizat, amuzant și ne aduce tuturor aminte de copilările.

''Clienții îmi trimit niște poze, iar pe baza acestor poze, eu creez personajele în stilul meu și anume cu ochi mari, foarte colorate și foarte vesele.

Acum, în perioada Crăciunului, am desenat pe toată lumea în pijămăluțe de Crăciun, în compleuri asortate, cu căciulițe de moși, cu reni'', a spus Andreea Mironiuc, Ilustrator.

''Cui i-am putea oferi un astfel de cadou?'', a întrebat Georgiana.

''Oricine își poate face cadouri de genul acesta. De exemplu, acum am un portret în lucru în care este vorba despre patru prietene și portretul este comandat în patru exemplare, așadar fiecare din aceste persoane va primi propriul ei portret'', a răspuns Andreea Mironiuc, Ilustrator.

Costul unui astfel de cadou începe de la 300 de lei pentru un portret cu două personaje. Dar acestea nu este singura sugestie pe care Andreea o are.

De exemplu, ne mai propune și un calendar super drăguț, care conține în fiecare lună câte o rețetă scrisă de food bloggeri din țara noastră.

''De asemenea, 10 lei pentru fiecare calendar este donat către asociația ,O masă caldă'', a mai spus Andreea Mironiuc.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal